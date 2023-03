Rocco Schiavone 5: le anticipazioni sulla nuova stagione

Tutto è ormai ufficiale: la quinta stagione di Rocco Schiavone è stata fatta e tornerà a coinvolgere il pubblico ormai affezionato alla serie. Che cosa sappiamo sul nuovo capitolo? Ci sono già delle anticipazioni particolari? Scopriamolo insieme.

Rocco Schiavone 5: quando va in onda la nuova stagione?

A distanza di ben due anni dall’ultima stagione (che molte persone pensavano sarebbe stata ufficialmente l’ultima), Rocco Schiavone sta per tornare con il quinto capitolo della sua storia. Per chi dunque si stia chiedendo quando Rocco Schiavone 5 sarà mandata in onda, niente panico, perché esiste una data ufficiale di uscita. La quinta stagione della nota serie-tv di Rai Due arriverà ufficialmente mercoledì 29 marzo 2023, ma non solo. Se volete godere di un’anteprima speciale, sappiate che il primo episodio della quinta stagione sarà rilasciato in streaming su Rai Play lunedì 27 marzo 2023. Due date eccezionali da segnare obbligatoriamente in agenda.

La trama di Rocco Schiavone 5: le anticipazioni sui nuovi episodi

Rocco Schiavone 5 riparte da dove tutto si era concluso. Siamo ancora in Valle d’Aosta e Rocco, il protagonista, sarà “investito” di nuovo dal fantasma della moglie, specialmente adesso che si ritrova ancora turbato dal colpo di arma da fuoco sparato accidentalmente da D’Intino. È molto probabile che nelle nuove puntata della serie Rai Rocco Schiavone si troverà a essere sempre più solo, consolato solo e solamente dalle apparizioni della moglie ormai defunta. Nonostante la grande quantità di alti e di bassi, Schiavone sarà comunque impegnato con nuovi casi, come quello della morte di una storica dell’arte esperta di Leonardo da Vinci. Mentre si trova alle prese con questo caso, Schiavone riceverà la visita di un volto abbastanza controverso del suo passato, Sebastiano. Quest’ultimo, come afferma l’autore dei romanzi a cui la serie si ispira, è uno dei fulcri del passato di Rocco e custodisce due segreti che nel libro Vecchie conoscenze, vengono finalmente svelati. Ci sono anche gli altri amici romani, Furio e Brizzio, a partecipare ai drammi del vicequestore, ma pare che loro facciano finta di non averne.

Insomma, Rocco Schiavone 5 porterà a galla numerose sorprese e colpi di scena interessanti.

Il cast di Rocco Schiavone 5

Accanto al protagonista, interpretato da sempre da Marco Giallini, ci saranno ancora Francesco Acquaroli (Sebastiano) e Adamo Dionisi (Baiocchi). Non mancheranno inoltre i volti di: Ernesto D’Argenio (Italo), Claudia Vismara (Caterina), Massimo Reale (Fumagalli), Alberto Lo Porto (Scipioni), Filippo Dini (Baldi), Gino Nardella (Casella), Valeria Solarino (Sandra Buccellato), Lorenza Indovina (Michela Gambino) e anche la new entry Miriam Dalmazio, che in questa nuova stagione prenderà il posto di Isabella Ragonese nel ruolo di Marina.

Dove vedere Rocco Schiavone 5

Come per tutte le stagioni precedenti, anche la stagione 5 di Rocco Schiavone potrà essere seguita sia in streaming (in diretta o in versione on demand) attraverso Rai Play. Non solo: Rocco Schiavone è anche disponibile su Amazon Prime Video, dove restano disponibili anche tutte le vecchie stagioni.

Mercoledì 29 marzo 2023 Rocco Schiavone 5 tornerà alla riscossa: siete pronti per una nuova storia?