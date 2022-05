La quarta stagione di Rocco Schiavone è andata in onda su Rai 2 nella primavera 2021, a partire da mercoledì 17 marzo. È disponibile ora in streaming su Amazon Prime Video e si compone di due episodi, che si intitolano rispettivamente Rien ne va plus e Ah, l’amore, l’amore…

Vediamo insieme qualche dettaglio.

Rocco Schiavone 4: la trama

Le puntate traggono ispirazione dalle opere letterarie di Antonio Manzoni. Lo scrittore, infatti, è il creatore del personaggio dell’irascibile vicequestore.

Le Alpi fanno ancora da sfondo alle vicende di Rocco Schiavone; è infatti la Valle d’Aosta la regione prescelta per l’ambientazione della serie televisiva. Nel dettaglio, le riprese si sono tenute a Saint-Vincent. Il Commissariato è stato ricostruito nella zona della Pepinière d’Entreprise di Aosta, mentre la casa del vice questore si trova in una traversa di Porta Praetoria.

Nella terza stagione, vari misteri sono rimasti insoluti. Si tratta di scoprire per esempio chi è il responsabile dell’omicidio di Romano Favre. Nella quarta puntata Rocco si era avvicinato finalmente alla soluzione del caso giungendo al casinò di Saint Vincent; in contemporanea, si erano svolte anche le indagini sulla morte di Alessio Duranti.

Le cose si complicano alla luce delle vicende personali del vicequestore Rocco, posto di fronte a una scelta decisiva per il suo futuro.

Da una parte, Rocco ha la possibilità di rimanere in Italia affrontando le sue responsabilità, dall’altra può lasciare andare il suo passato recandosi altrove.

All’inizio della quarta stagione troviamo Rocco Schiavone in una località esotica lontana dall’Italia, ma per lavoro, anche se a primo acchito potrebbe parere l’inizio di un lungo esilio. È partito appena prima che la polizia si impegnasse a fare degli scavi per riportare alla luce il cadavere di Luigi Baiocchi, rivelatesi inutili, giacché non trovano nulla. Che fine avrà fatto il cadavere? Schiavone, dopo solo una settimana, fa ritorno ad Aosta. È anche giunto il momento di risolvere il caso dell’assassinio del ragioniere Favre, rimasto insoluto.

Nel frattempo il passato continua a insinuarsi nella vita di Rocco. Caterina, l’agente speciale che aveva tradito la sua fiducia torna ad Aosta, portando con sé una notizia sconvolgente. Il caso Favre verrà risolto? Non resta che guardare la quarta stagione di Rocco Schiavone.

Rocco Schiavone 4: cast e regia

La regia della quarta stagione di Rocco Schiavone è affidata a Simone Spada, che ha preso il posto di Michele Soavi.

Nel cast di Rocco Schiavone 4 stagione troviamo i seguenti attori: