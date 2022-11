Roberto Maroni, ex Ministro dell’Interno e segretario federale della Lega Nord è scomparso il 22 novembre 2022 all’età di 67 anni.

Nato a Varese il 15 marzo 1955, il politico lottava ormai da tempo con un tumore alla testa, diagnosticatogli nel gennaio 202; lascia moglie e figli.

Roberto Maroni: la vita privata

Roberto Maroni conobbe la donna della sua vita tra i banchi di scuola, ignaro che avrebbe costruito un grande amore con lei. Dalla relazione tra Maroni ed Emilia Macchi sono nati ben tre figli: Chelo Maroni, Filippo Maroni e Fabrizio Maroni.

Tra coloro l’unico che ha deciso di seguire parzialmente le orme (e la passione) del padre è stato Fabrizio Maroni. Nel 2019, infatti, il giovane decise di candidarsi nella lista civica a sostegno di Giuseppe Licata, il sindaco di Lozza (comune nel Varesotto) uscente di centrosinistra che decise di ripresentarsi alle elezioni amministrative del 26 maggio.

Uno schieramento politico completamente differente da quello del padre:

È stato lui a insegnarmi il valore delle scelte sane e ragionate. Una volta appurato che è stata una scelta mia, è stato felice per l’impegno politico, anche se non dalla parte della Lega. […] Sì, sono di sinistra. Anche se in un Paese come il mio – Lozza ha 1.200 abitanti – l’ideologia non conta. Io sono candidato con una lista civica che accoglie persone di varie schieramenti.

A quanto pare Roberto Maroni non ha mai esposto parole negative sul percorso politico del figlio, ma ha accolto piuttosto il suo impegno e la sua forza di volontà con estrema soddisfazione.

Fuori dalla vita politica Roberto Maroni era un musicista a tutti gli effetti. Appassionato di musica sin dalla giovane età, l’ex Ministro era un tastierista e suonava l’organo Hammond nei Distretto 51, una nota band di Varese specializzata in cover del genere pop, rock e soul. Insieme alla sua band Maroni ha pubblicato anche alcuni album; il primo uscì nel 2005 con il titolo Live @ Molina, insieme al Greensleeves Gospel Choir e con l’importante collaboazione di Vince Tempera. All’interno dell’album di debutto compaiono cover di noti artisti come Bruce Springsteen, Bob Dylan, Marvin Gaye, Sam Cooke, Paul Simon, Carole King e i Traffic.

In occasione del venticinquenneale della band di Roberto Maroni (era il 2008), è stato pubblicato il libro Shot Gun Blues – La Vera Storia del Distretto 51, scritto dal giornalista Gianni Beraldo, edito e pubblicato dalla casa editrice Pietro Macchione (Editore Varese).

Emilia Macchi: chi è la moglie di Roberto Maroni

Emilia Macchi è la donna che ha rubato il cuore di Roberto Maroni. I due si sono conosciuti tra i banchi di scuola ignari che da lì a qualche anno sarebbero diventati marito e moglie. La donna, particolarmente riservata e non amante dei riflettori, è figlia di uno dei fondatori della storica Aermacchi (Alenia Aermacchi), società del gruppo Finmeccanica che ha sede a Venegono, in provincia di Varese. Da prima responsabile della gestione del personale, Emilia Macchi è stata poi nominata dirigente, aumentando di conseguenza il suo prestigio.

Su di lei non si hanno particolari informazioni, tant’è che lo stesso Roberto Maroni ha sempre cercato di tenere la vita privata e famigliare lontana in primis dalla politica, in secundis dal vasto mondo dei media.