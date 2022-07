A pochi giorni dall’avvio della campagna elettorale, il leader della Lega Matteo Salvini è partito all’attacco e ha lanciato una stoccata particolarmente pungente al segretario del PD Enrico Letta. Il capo del Carroccio, dal palco del comizio di Domodossola, ha anche toccato il tema spinoso della crisi di Governo che ha portato alle elezioni anticipate del 25 settembre: “Non abbiamo chinato la testa”, ha affermato.

Lega, Letta su Salvini: “Non l’ho mai sudare”

Salvini, scherzandoci a tratti su, ha mostrato la camicia sudata per via del caldo record di queste ultime settimane. Al contempo ha rivolto delle frecciate al segretario del PD: ‘‘Tra poco finisco perché già ho perso due chili, io sudo… Sì, io sudo, Non sono mica come quelli del Pd che non sudano mai. Pensandoci, non ho mai visto Letta sudato…”

LEGGI ANCHE: Salvini promette a Berlusconi la presidenza del Senato



Il cambio di look di Salvini: “L’ho promesso al mio amico Silvio”

Salvini però si è anche mostrato senza barba e con i bermuda, una scelta che è stata motivata dalla promessa fatta al suo “amico Silvio”. La sostanza però non cambia: “Io con Silvio Berlusconi abbiamo detto a Draghi di rimanere al governo, ma senza i 5 stelle e con un governo più forte. La sua risposta è stata ‘no’. Io penso che la regia sia stata del PD, specialista nel perdere le elezioni e andare lo stesso al governo.

Noi non abbiamo chinato la testa. E adesso siamo qui”.