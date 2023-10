Scialpi è un cantante, attore e personaggio televisivo italiano. Diventato noto al pubblico internazionale grazie a brani di successo come Rocking Rolling, Cigarettes and Coffee, Pregherei. Ormai lontano dalle scene musicali da un po’ di anni, è tornato ad emozionare il pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Tale e Quale Show. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo che è stato sposato con Roberto Blasi. Ma cosa sappiamo su di lui? Ecco tutti i dettagli: età, lavoro e vita privata.

Roberto Blasi, l’ex marito di Scialpi: età, lavoro e vita privata

Roberto Blasi, 56 anni, è nato il 19 novembre 1967 a Rieti. Secondo alcune indiscrezioni, ha frequentato la scuola alberghiera ed ha lavorato per una grande azienda della sua città di origini. Ha poi deciso di trasferirsi a Roma per dedicarsi ad una delle sue più grandi passioni, la musica. Attualmente infatti è un manager musicale. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi programmi televisivi tra cui Pechino Express. Inoltre è stato speaker radiofonico presso Radio Italia Anni 60 FM 100.5. Non solo. Ha fondato anche la Blasi Management, società interamente dedicata alla promozione di serate e concerti dei vip. Roberto Blasi è una persona estremamente riservata, difatti non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. Non a caso, il suo profilo Instagram, che vanta di circa 3000 follower, è privato. Il manager musicale è presente anche su Facebook ma l’ultimo post pubblicato risale a novembre 2020. Dimostrazione di quanto sia deciso a mantenere la sua vita privata lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori. Tuttavia, nonostante il suo tentativo di preservare la sua sfera intima, nel 2015 è balzato su tutte le cronache rose a causa della sua storia d’amore con Scialpi.

Roberto Blasi, chi è l’ex marito di Scialpi

Come raccontato da Roberto Blasi, i due si sono conosciuti tramite amici in comune a Bologna nei primi anni Duemila. Dopo ben dieci anni poi, quasi per caso, gli è arrivata la notifica su Facebook delle persone che avrebbe potuto conoscere e tra queste c’era proprio quella di Scialpi. Gli ha chiesto l’amicizia ed una volta accettata gli ha inviato un messaggio in privato ricordandogli il loro incontro bolognese. Tra di loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tanto che, soltanto poco dopo l’inizio della loro frequentazione, i due hanno deciso di andare a convivere e sposarsi. Tuttavia, la favola d’amore è durata ben poco. Nel 2017, a causa di una brutta lite, la coppia ha deciso di prendere strade diverse e dirsi addio definitivamente.

