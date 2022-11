I capelli ricci sono molto belli e apprezzati. Necessitano della giusta cura e attenzione per fare in modo di evitare l’effetto crespo. Per riuscire ad avere un capello riccio perfetto, sono diversi gli accorgimenti e i consigli, compreso la migliore maschera naturale da applicare alla chioma in modo semplice e facile.

Riccio perfetto

I capelli ricci sono bellissimi, ma riuscire ad averli belli non è mai facile. Avere e ottenere un riccio perfetto necessita di una serie di accorgimenti e di una dedizione che è fondamentale per questo tipo di capello. Attraggono molto e con i giusti prodotti è possibile ottenere effetti lucenti e stupendi in poco tempo, anche a casa.

Inoltre, non è necessario recarsi dal parrucchiere, ma con un po’ di accorgimenti e consigli adatti, si può ottenere un bel risultato anche a casa senza spendere eccessivamente. Per quanto siano belli, sicuramente sono molto delicati anche perché si rischia, se non trattati nel modo giusto, di avere un effetto crespo, che è molto temuto da chi ha i capelli ricci.

Prima di tutto, è bene non lavarli frequentemente o tutti i giorni perché, al contrario di quanto si possa pensare, il riccio perfetto rischia di essere elettrico o avere un effetto crespo che solitamente accade con i capelli riccissimi che rischiano maggiormente di annodarsi e districare i nodi che si formano è davvero difficile.

Uno shampoo almeno 2-3 volte a settimana adatto per capelli ricci sensibili è il lavaggio adatto da adottare. In questo modo si è certi di avere dei capelli che siano sani e morbidi senza il rischio di incresparli, anche grazie a Curly Style, una lozione in crema che li protegge sin dalla radice.

Riccio perfetto: consigli

Per ottenere un riccio perfetto ed evitare l’effetto crespo, dando anche più volume e definizione al capello, consigliamo di seguire alcuni dei consigli qui forniti che possono aiutare ad avere una bella chioma, ma anche a prendersene cura nel modo giusto. Bisogna cominciare dalla fase del lavaggio optando per uno shampoo che abbia nutrienti idratanti al suo interno.

Per avere dei ricci brillanti e lucenti, l’idratazione del cuoio capelluto è assolutamente essenziale. I balsami e le maschere, possibilmente senza siliconi, sono la soluzione migliore per prendersi cura di questo capello riccio. Sono prodotti ricchi di nutrienti come olio e burro che permettono di idratarli e di emulsionarli nel modo migliore.

Sono prodotti alquanto funzionali e versatili che, se lasciati in posa per un tot di tempo, fungono da trattamenti ricostituenti per rinvigorire il capello. Applicare i prodotti giusti permette di proteggerli dall’attacco esterno, dagli agenti atmosferici, ma anche di combattere la secchezza e di idratarlo in modo da ridurre l’effetto crespo.

Nella fase di styling, gli stessi esperti consigliano di non usare la spazzola, ma di optare per le mani che possono aiutare ad avere un riccio perfetto. Basta dividerli in piccole ciocche usando le dita come fossero un pettine. Un trattamento un po’ lungo, ma sicuramente efficace per i risultati che permette di ottenere.

Riccio perfetto: miglior maschera naturale

Per avere e ottenere un riccio perfetto a casa, oltre ai consigli forniti, raccomandiamo di usare dei prodotti specifici e il migliore è, al momento, Curly Style. Un rimedio a base naturale in crema che dona la giusta protezione e idratazione al capello. Una maschera specifica per capelli ricci che non causa danno al capello e che funziona.

Funziona sin dalla prima applicazione, nutre i capelli ricci garantendo una tenuta flessibile e duratura. Una formula per capelli ricci valida e sicura dai risultati attendibili. Un prodotto italiano di ottima qualità che arriccia e protegge il capello riccio e che funziona molto bene, come confermano anche dai test che l’hanno progettato e ideato.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto innovativo per la cura dei propri capelli che permette di averli ricci senza troppi danni e difficoltà. Una formula come Curly Style è raccomandata anche perché si compone di elementi che sono tra i migliori, ovvero l’argan che nutre il capello e la vitamina E che dona la giusta lucentezza.

Si applica facilmente perché basta soltanto lavare il capello, applicare questa crema sul capello distribuendolo su tutte le lunghezze e lasciando in posa per alcuni minuti. In seguito si risciacqua e si ottengono dei capelli ricci perfetti.

L’esclusività e originalità di questo prodotto permette di non ordinarlo nei negozi o Internet, ma solo online sulla pagina ufficiale dove, previo compilazione del modulo con le proprie generalità, si può attivare la promozione della maschera per capelli Curly Style al costo di 49,99€ per due confezioni invece di 99.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.