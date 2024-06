Riccardo Mannino: chi è il marito di Alberto Matano

Sabato 11 giugno 2022, intorno alle 18.30 circa, Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono ufficialmente sposati, a coronamento di una relazione che dura da più di quindici anni.

La cerimonia si è svolta in un luogo molto amato dalla coppia, che si trova a Labico, a pochi chilometri dal centro di Roma, immerso nella natura. Tra gli invitati presenti c’erano diversi nomi noti del mondo dello spettacolo, con una “madrina” d’eccezione: Mara Venier, che ha celebrato il matrimonio.

Grande amica dei due, pare infatti sia stata proprio lei l’artefice di questa ciliegina sulla torta, come ha raccontato con la fascia tricolore che avvolgeva un tailleur turchese: “Perché non vi sposate?” avrebbe detto un giorno a bruciapelo a Matano e Mannino, che l’hanno evidentemente presa in parola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Gli ospiti al matrimonio

Oltre a lei, erano circa duecento gli ospiti presenti alla cerimonia e ai festeggiamenti, tra familiari, amici intimi, colleghi, politici e amici del mondo dello spettacolo. Matano è infatti ormai da anni alla guida de La Vita in Diretta e ha stretto legami molto profondi con numerosi artisti.

Tra gli invitati vip c’erano l’attore Raoul Bova e l’attrice Rocío Muñoz Morales, il cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e l’attore Claudio Santamaria con la moglie Francesca Barra e la neonata Atena. Presenti anche il conduttore Fabio Canino, la conduttrice e giornalista Francesca Fagnani e la speaker radiofonica Francesca Fialdini.

Tra i politici che hanno preso parte alla cerimonia c’erano invece l’ex ministro Vincenzo Spadafora, Pier Ferdinando Casini e Francesco Boccia con la moglie ex ministra Nunzia De Girolamo.

A deliziare i palati dei presenti l’aperitivo a base di fritti – alici, arancini, bruschettine, fiori di zucca con crema di lime e avocado, riso venere con gamberetti, baccalà con patate – mentre la cena era invece “al buio”, ovvero la coppia ha lasciato carta bianca allo chef stellato, senza decidere il menù.

Chi è Riccardo Mannino, il marito di Alberto Matano

Ma se di Alberto Matano sappiamo tutto ciò che c’è da sapere, almeno per quanto riguarda la sua figura pubblica, costruita negli anni come giornalista e conduttore televisivo, di Riccardo Mannino pochi avevano sentito parlare prima del matrimonio. I due sono infatti molto riservati e, nonostante la relazione duri da quindici anni, il coming out di Matano è piuttosto recente.

Quello che sappiamo è che condividono la passione per lo sport e sono entrambi seguiti quotidianamente da un personal trainer. Riccardo Mannino ha 55 anni ed è un avvocato della Cassazione molto conosciuto a Roma. Grande appassionato di sci, ogni inverno non rinuncia a recarsi sulle Dolomiti. Tra i suoi interessi, stando alle notizie raccolte in questi giorni dai quotidiani, ci sarebbero anche la palestra e i motori, sebbene gli piaccia utilizzare la bici e sia interessato ai temi della mobilità sostenibile.

“Oggi due cose mi fanno davvero felice: lo sguardo di Riccardo e la partecipazione serena dei miei genitori a questo momento” ha dichiarato Alberto Matano a conclusione della cerimonia che, forse anche simbolicamente, si è svolta proprio nel giorno in cui a Roma sfilava per le strade la manifestazione del Pride.