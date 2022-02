Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori di una bambina. Per lei hanno scelto un nome molto particolare. Su Instagram l’annuncio della nascita della piccola.

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori.

La coppia, che nel corso di un’intervista per Verissimo aveva annunciato di aspettare una femminuccia, ha condiviso la prima foto della piccola su Instagram, più precisamente della sua manina. Gli attori avevano annunciato di essere in dolce attesa lo scorso agosto, quando Francesca era al quinto mese di gravidanza. I due hanno deciso di mantenere il massimo riserbo, perché sono sempre state persone molto riservate, che difficilmente svelano dettagli della sua vita privata.

Il settimanale Chi aveva paparazzato la coppia durante le vacanze in barca e li aveva fotografati mentre Santamaria baciava dolcemente il pancino della moglie.

Il nome particolare scelto per la figlia

Nelle scorse settimane Claudio Santamaria e Francesca Barra sono stati ospiti di Verissimo e proprio nel salotto di Silvia Toffanin hanno annunciato di aspettare una femmina. Avevano, però, deciso di non svelare il nome che avevano scelto per la loro bambina, svelando solo che aveva a che fare con la mitologia.

I due attori hanno deciso di chiamare la figlia Atena, come la dea della sapienza, delle arti e delle strategie belliche.

L’annuncio su Instagram

I due attori hanno pubblicato sui loro profili Instagram una bellissima foto in cui si vede la manina della piccola Atena che stringe il dito di Francesca, mentre Claudio stringe le loro mani. Un’immagine davvero emozionante, per dare l’annuncio della nascita della loro bambina. “È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati” hanno scritto, svelando anche il nome scelto per la piccola.