Riccardo Guarnieri è stato pizzicato a cena con una donna e, stando a quanto sostengono i presenti, tra loro c’era parecchia sintonia. Il cavaliere di Uomini e Donne, scoperta la paparazzata, ha chiesto la rimozione delle immagini.

Riccardo Guarnieri pizzicato a cena con una donna

Estate bollente per Riccardo Guarnieri. Il cavaliere di Uomini e Donne è stato pizzicato a cena in un ristorante di Bari, in compagnia di una donna. A rendere pubblica la paparazzata è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, a didascalia dello scatto, ha tuonato:

“Poi lo voglio quando torna a piangere in trasmissione che dice di non trovare mai nessuno”.

Stando alla segnalazione arrivata a Denianira, tra Riccardo e la misteriosa donna c’erano “sguardi intensi e i soliti sorrisetti maliziosi di lui“.

Riccardo Guarnieri infuriato

La paparazzata di Guarnieri ha fatto in un lampo il giro del web e il bel tarantino si è infuriato come una iena. Ha addirittura scritto in modo poco carino ad una fanpage, chiedendo la rimozione dello scatto. Gli screenshot della chat, poi, sono stati inviati alla stessa Deianira, che ha commentato: “Siamo arrivati che per un nulla Riccardo minaccia le fanpage“.

Chi è la donna a cena con Guarnieri?

Nel frattempo, la donna pizzicata a cena con Riccardo ha risposto via social alle domande dei seguaci e ha ammesso di conoscere il cavaliere tarantino da ben 13 anni. Non solo, ha anche sottolineato che il gossip inventa di tutto pur di “mettere in cattiva luce” Guarnieri.