Rennervations su Disney Plus: il cast

Rennervations: il cast della serie tv

Mercoledì 12 aprile 2023 debutta su Disney Plus la nuova serie tv con Jeremy Renner, dal titolo Rennervations, in cui l’attore, insieme al suo team, modifica veicoli dismessi per dar loro un nuovo scopo in modo da aiutare diverse comunità. Il team di lavoro dell’attore comprende Rory Millikin, amico e socio in affari di Jeremy, Corey Wardleigh, capo meccanico, Rob “Bender” Park, capo costruttore, e i costruttori Roxy Bonilla, Justin Self e Merri Oswald, Akamu “AK” Whatley, Skiland “Ski” Judd, Ryan Gunter e Nick Socha. Rennervations è prodotta da Boardwalk Pictures per Disney+. Jeremy Renner, Rory Millikin, Romilda De Luca, Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma e Patrick Costello sono i produttori esecutivi. Per Disney Branded Television, Marc Buhaj è vice president, Unscripted and Nonfiction, e Nicole Silveira è vice president, Unscripted.

Lungo il percorso incontrerà delle guest star, come Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Ani Kapoor, Sebastian Yatra, che condivideranno il suo entusiasmo e lo aiuteranno a consegnare i lavori finiti. Vanessa Hudgens sarà con Jeremy Renner a Chicago, per consegnare lo studio musicale mobile realizzato da un autobus da turismo, per l’organizzazione The BASE Chicago. Anil Kapoor sarà con lui in India, per consegnare l’impianto mobile per il filtraggio dell’acqua realizzato da un camion, per l’organizzazione di Uva Jagriti Sansthan. Sebastian Yatra sarà con l’attore in Messico, per consegnare la scuola di danza mobile per la Casa Hogan di Cabo San Lucas. Anthony Mackie consegnerà insieme a Renner il centro ricreativo mobile per Big Brothers Big Sister of Nothern Nevada.

Rennervations debutta su Disney Plus



Rennervations è una nuova serie tv che debutta oggi su Disney Plus. Il ritorno di Jeremy Renner sul piccolo schermo. Gli episodi sono stati registrati prima del suo incidente, ma il pubblico è felicissimo di poterlo rivedere in perfetta forma. L’attore ha avuto modo di viaggiare per il mondo e mettere in pratica la sua passione e la sua abilità nel trasformare veicoli dismessi per realizzare qualcosa di utile per diverse comunità. La serie tv è formata da quattro episodi, ognuno dei quali è dedicato ad un progetto specifico, realizzato con il team di costruttori e dedicato ad una specifica organizzazione, con la collaborazione di una guest star. Grazie a questa serie tv Renner è andato in giro per il mondo, toccando diverse tappe in cui ha avuto modo di conoscere delle importanti organizzazioni, come Big Brothers Big Sisters, BASE Chicago, Uva Jagriti Sansthan e Casa Hogar di Cabo San Lucas, per conoscere le esigenze delle comunità locali. Sicuramente questa nuova serie tv riuscirà ad ottenere un grande successo, sia per l’argomento trattato, sicuramente molto originale e interessante, sia per la presenza della star della Marvel e di guest star molto amate. Sarà bello scoprire questa passione dell’attore e il modo in cui ha deciso di sfruttarla per fare del bene.