Rennervations: dove vedere la serie tv con Jeremy Renner

Rennervations, la serie tv con Jeremy Renner, sta per debuttare, con grande gioia del pubblico, che potrà rivedere l’attore in perfetta forma, prima dell’incidente. La serie tv è molto attesa. Scopriamo dove si potrà vedere.

Il due volte candidato all’Oscar e supereroe della Marvel Jeremy Renner torna sul piccolo schermo per una serie tv davvero molto attesa, Rennervations, di Disney Branded Television. La serie tv, formata da quattro episodi, debutta mercoledì 12 aprile 2023 su Disney +. L’attore e il suo gruppo di esperti usano le loro abilità per modificare veicoli dismessi e trasformarli in creazioni incredibili al servizio delle comunità di tutto il mondo. Jeremy Renner è un veterano dell’edilizia, con una passione incredibile per l’acquisto e la modifica di grandi veicoli. Con il suo migliore amico e socio in affari, Rory Millikin, e una squadra di costruttori, viaggia in tutto il mondo per rielaborare veicoli e destinarli a nuovi scopi. Lungo il percorso incontrerà delle guest star, come Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Ani Kapoor, Sebastian Yatra, che condividono il suo entusiasmo e si uniscono a lui per consegnare i veicoli finiti alle organizzazioni.

La serie tv, registrata prima dell’incidente, ha portato Renner in giro per il mondo, dalla sua città natale, Reno, Nevada, fino a Chicago, Illinois, passando per Cabo San Lucas, Messico, fino a Rajasthan, India. In ogni località è entrato in contatto con organizzazioni importanti, come Big Brothers Big Sisters, BASE Chicago, Uva Jagriti Sansthan e Casa Hogar di Cabo San Lucas, per conoscere le esigenze delle comunità locali. Il team di lavoro dell’attore comprende Rory Millikin, amico e socio in affari di Jeremy, Corey Wardleigh, capo meccanico, Rob “Bender” Park, capo costruttore, e i costruttori Roxy Bonilla, Justin Self e Merri Oswald, Akamu “AK” Whatley, Skiland “Ski” Judd, Ryan Gunter e Nick Socha. Rennervations è prodotta da Boardwalk Pictures per Disney+. Jeremy Renner, Rory Millikin, Romilda De Luca, Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma e Patrick Costello sono i produttori esecutivi. Per Disney Branded Television, Marc Buhaj è vice president, Unscripted and Nonfiction, e Nicole Silveira è vice president, Unscripted.

Rennervations: i progetti e le organizzazioni

Tra i progetti, le celebrità e le organizzazioni presenti nella serie tv troviamo: