Renfield: uscita, trama, cast

Nicolas Cage torna nei panni di un vampiro, nella commedia horror Renfield, in cui interpreta Dracula. Scopriamo quando uscirà la pellicola e di cosa parla.

Renfield: uscita e trama



Nicolas Cage, a distanza di 33 anni da Stress da vampiro, torna ad interpretare questo ruolo, nella commedia horror Renfield, in cui ha realizzato il suo sogno di interpretare Dracula. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 25 maggio 2023 e parlerà del servitore ghiotto di insetti dell’iconico vampiro, che sarà interpretato da Nicholas Hoult, conosciuto per il ruolo di Hank McCoy / Bestia nei film degli X-Man ed altri importanti ruoli. In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Hoult ha il ruolo di Renfield, il tormentato aiutante del vampiro più narcisista della storia, che in questo caso è interpretato da Nicolas Cage. Renfiled è costretto a procurare vittime al suo padrone e ad eseguire ogni ordine che gli viene richiesto, anche i più spregevoli. Dopo secoli di servitù, però, Renfield è finalmente pronto a scoprire se fuori dall’ombra del Principe delle Tenebre c’è una vita. Una curiosità così forte da spingerlo a cercare di capire come riuscire a mettere fine a questa assoluta dipendenza da Dracula.

Nel cast del film sono presenti anche Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo, Caroline Williams, Jenna Kanell, Bess Rous, Sarah Durn, Joshua Mikel, Derek Russo, Christopher Matthew, James Moses Black, Lacey Dover, Krystal Tomlin, T.C. Matherne, Kyler Porche, Mike Harkins, Danya LaBelle.

Renfield: curiosità sul film



Renfield è un film diretto da Chris McKay, da una sceneggiatura di Ryan Ridley, basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead. Nicolas Cage, mentre promuoveva L’ultimo dei templari (2011), ha dichiarato che il suo amore per Christopher Lee è il motivo per cui fa film horror. Lee è considerato uno dei migliori attori ad aver interpretato Dracula. L’attore ha accettato di interpretare questo ruolo perché per lui era il sogno di una vita e amava le parti comiche nella sceneggiatura. Nicholas Hoult, che interpreta Renfield, ha interpretato il figlio di Nicolas Cage in The Weather Man – L’uomo delle previsioni e lo ha indicato come fonte di ispirazione. Lo zio di Nicolas Cage, Francis Ford Coppola, ha diretto Dracula di Bram Stoker. Lo studio voleva Cage e non Keanu Reeves nel ruolo di Jonathan Harker, ma Coppola non voleva lavorare con il nipote perché non seguiva le direttive del regista. Nicolas Cage possiede diversi castelli e vive in uno di questi, proprio come Dracula. Inoltre, l’attore è stato più volte definito un “vampiro” per la sua somiglianza con alcuni personaggi di epoche passate, le cui foto sono state diffuse sui social network, con l’insinuazione che ci sia qualcosa di magico e inquietante in lui. Renfiled è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment, Robert Kirkman e David Alpert, dai co-presidenti Bryan First e Sean First e da Chris McKay. Samantha Nisenboim, partner di produzione di McKay, è produttrice esecutiva. Il film sarà sicuramente un successo, sia per il cast che per la trama divertente.