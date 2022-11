The Menu è una commedia satirica con venature horror che parla di cucina e di chef che fanno patti con il diavolo. I protagonisti del film sono Anya Taylor-Joy e Ralphe Fiennes.

The Menu: la trama del film

Il film The Menu è ambientato sull’isola di Hawthorn, un piccolo paradiso di 12 acri che ha alla base l’omonimo ristorante di lusso.

Il posto è davvero eccezionale, ideale per chi ama il cibo esclusivo e vuole incontrare celebrità e milionari disposti a sborsare anche 1.250 dollari a testa. Tra i clienti ci sono anche Tyler, appassionato di cucina, e la sua ragazza Margot, anche lei con un palato sopraffino. Una volta seduti davanti al ristorante, Margot e Tyler vengono accolti dallo chef Julian Slowik, che presenta ogni portata con un monologo. Lo chef vuole istruire i commensali sulle portate, invitando tutti a degustarle, invece che mangiarle.

La più importante indicazione è quella di non fare foto. Tra gli ospiti ci sono anche una star del cinema in rovina con la sua assistente, una critica culinaria e il suo servile redattore, un trio di fratelli e una coppia anziana di clienti abituali. Durante la serata, ben servita dallo staff guidato da Elsa, la tensione inizia a crescere sempre di più. Ad ognuno dei tavoli, si rivelano segreti e vengono fuori dei dettagli inaspettati ad ogni portata.

Solo Margot sembra essere realmente immune da quello che è il vero scopo dello chef, ovvero scioccare tutti i suoi commensali.

The Menu: personaggi e cast

Formare il cast di The Menu non è stato semplice. “Tutti i personaggi sono in qualche modo sgradevoli, chi più e chi meno. Ma si finisce con il voler passare del tempo con loro e, soprattutto, per stare dalla loro parte” ha dichiarato il regista Mylod. Lo staff dell’Hawthorn, per tutta la sera, serve sei tavoli di ospiti, ognuno dei quali rappresenta una tipologia di persone che ha fatto infuriare lo chef Slowik o gli ha mandato di rispetto. Scopriamo insieme chi sono i personaggi e chi li interpreta: