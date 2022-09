Regina Elisabetta, dove verrà seppellita

London Bridge is down (ovvero il ponte di Londra è crollato): la regina Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni, dopo 70 di regno, ed è partita l’operazione London Bridge, che porterà ai suoi funerali.

Cos’è l’operazione Unicorn?

L’operazione Unicorn è una parte della più grande London Bridge, da attuare nel caso in cui la regina fosse morta a Balmoral, in Scozia, com’è effettivamente successo. Il terzo giorno dal decesso (D-Day+2), la bara della regina sarà trasportata a Londra con il treno reale. Verrà accolta nella stazione di St. Pancras dal primo ministro e dal governo, poi portata a Buckingham Palace per la camera ardente.

Quando saranno celebrati i funerali?

I funerali di Stato saranno celebrati nel D-Day+10 dall’arcivescovo di Canterbury presso l’Abbazia di Westminster, dove avviene anche l’incorazione dei sovrani britannici. Previsti due minuti di silenzio in tutta la Gran Bretagna a mezzogiorno.

Dove sarà seppellita la regina Elisabetta II?

La regina Elisabetta II sarà seppellita nel Castello di Windsor, nella Memorial Chapel di re Giorgio VI, suo padre. La salma non sarà quindi posta accanto a quella del marito Filippo, che si trova nella St.

George Chapel.

Leggi anche: Regina Elisabetta, chi sarà il successore