La Regina Elisabetta sta male e, in caso di decesso, è già pronto il protocollo London Bridge. Ma molti si chiedono chi sarà il successore al trono del Regno Unito in caso di morte di sua Maestà.

Regina Elisabetta, chi sarà il successore

La successione al trono vede il naturale sovrano nel figlio della Regina Elisabetta II, ossia Carlo d’Inghilterra. Ma a quanto pare non è il figlio, ex marito di Lady Diana e di William ed Harry, il favorito di sua Maestà. Pare che la Regina abbia da tempo preparato il primo dei suoi nipoti e primogenito del figlio Carlo ad ereditare la pesante corona della monarchia britannica. Quindi, in caso di decesso della Regina, dovrebbe essere proprio il nipote, principe William, duca di Cambridge, a sedere sulla poltrona più alta di Buckingham Palace.

L’assenza di Elisabetta II all’inaugurazione del’anno parlamentare 2022

La Regina Elisabetta nel mese di maggio 2022 non si era presentata al tradizionale “discorso della Regina” per inaugurare l’anno parlamentare. In quell’occasione, a leggere le parole di sua Maestà, fu il figlio Carlo. Tutto questo faceva presagire che l’erede al trono fosse proprio lui. Ma alla sua destra sedeva quello che sembra essere designato come vero successone della corona: il principe William.