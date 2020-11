La moda per Natale pensa all’ambiente: ecco i migliori regali ecosostenibili.

Regali ecosostenibili Natale

Natale è ormai alle porte e il tempo per pensare ai regali stringe sempre più. Il segreto per non perdere denaro e tempo è quello di fare acquisti intelligenti e consapevoli.

Un aiuto in questo può essere il Black friday, durante il quale però si deve essere veloci e con le idee chiare per non farsi scappare le occasioni giuste.

Prima di fare shopping sarebbe utile stilare una lista dei destinatari e dei gusti personali, associando a ognuno dei regali adatti e partire già con un budget predefinito.

In un ottica di un mondo sempre più green, anche chi vuole acquistare doni fashion può farlo selezionando capi, borse, calzature ecosostenibili.

Advertisements

Il regalo moda ecosostenibile è perfetto sia per la fidanzata, per la mamma, per il marito, per la sorella. Insomma, niente scusa, va bene per tutti e la scelta è sempre più ampia.

Ecco alcune idee su cosa comprare per fare un regalo originale, bello e soprattutto rispettoso e amico dell’ambiente ,perché anche la moda ha capito che si può essere fashion con capi e materiali sostenibili.

Idee regalo moda

Tra le idee più originali per dei doni di Natale a chi ha un occhio di riguardo per l’ambiente ci sono sicuramente le calzature realizzate con materiale biologico e/o riciclato.

Solitamente uno dei tessuti più utilizzati è il cotone biologico sulla tomaia, per rendere la scarpa super traspirante e comoda. Trendy e fashion, questo modello proposto da Drops, è perfetto per i look di tutti i giorni.

Anche le borse ecosostenibili sono un dono super apprezzato. Sul sito di Ecoliving si possono trovare moltissimi modelli di borse realizzate con cinture di sicurezza riciclate. Il design e le colorazioni sono davvero accattivanti e alla moda.

I capi di abbigliamento più cool? Sicuramente quelli realizzati a basso impatto ambientale, ancora meglio se con materiale riciclato. Il famoso brand H&M, ad esempio, propone con la linea Conscious dei capi donna, uomo, bambino con un’attenzione al pianeta. Sono infatti realizzati con materiali derivati almento al 50 % da fonti sostenibili, come il cotone organico o il poliestere riciclato. Si può quindi pensare a un bel regalo di famiglia, acquistando un capo per ogni componente, dal più piccolo al più anziano.

Un oggetto che ormai è diventato un vero e proprio accessorio. La borraccia termica è un oggetto di design, da abbinare al proprio look. Di tendenza, è il regalo ecosostenibile per eccellenza. Permette infatti di non utilizzare quotidianamente bottigliette di plastica e di salvaguardare l’ambiente. Tra i brand che con più cura si dedicano ai dettagli ci sono sicuramente 24bottles e Quokka. Se si esce senza borsa, inoltre, stanno prendendo piede i porta borraccia, ovvero delle semplici e comode piccole tracolle.