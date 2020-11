Cosa aspettarsi dal Black friday 2020? Ecco come non perdere tutte le offerte e gli sconti e come funziona il cosiddetto “venerdì nero”.

Black friday 2020: cosa aspettarsi?

Il 27 novembre è il Black friday. Il venerdì più atteso dell’anno per gli amanti dello shopping e degli acquisti.

Si tratta infatti di una giornata in cui i brand di tutti i settori, dalla moda alla tecnologia, propongono sconti stratosferici e offerte imperdibili.

Attenzione però, per degli acquisti corretti e per evitare d’incappare in spiacevoli situazioni, è bene prepararsi in tempo al Black friday. Come? Dando un’occhiata ai prodotti a cui si è interessanti, andando a cercare l’andamento del prezzo nel corso dell’anno per poter poi valutare nel corso della giornata di venerdì se l’offerta proposta sia effettivamente conveniente o meno.

In questo modo si possono organizzare in anticipo anche i regali di Natale, evitando lo shopping in preda all’ansia dell’ultimo minuto.

Tra i siti sicuramente più attivi durante il Black friday c’è Amazon, che può vantare una scelta praticamente infinita di prodotti di tutte le categorie. Alcune offerte sono già attive, mentre altre ci saranno anche durante il Cyber Monday, ovvero lunedì 30 novembre.

Tra i siti di elettronica e prodotti per la casa dove solitamente si trovano le offerte migliori si segnalano Euronics, Mediaworld e Unieuro.

Anche in questo caso è bene conoscere in anticipo il prezzo originario del dispositivo elettronico o dell’elettrodomestico che si vuole acquistare, per valutare se lo sconto vale l’acquisto oppure no.

Per quanto riguarda il mondo beauty moltissimi siti di brand hanno già attivato le offerte, tra di essi certamente Sephora, ma anche ad esempio la catena Kiko Milano.

Per chi ama la lettura sono in programma delle super offerte nelle grosse librerie, come Feltrinelli, Ibs e Libraccio.

Tenere d’occhio però anche le piccole librerie è d’obbligo per non perdersi eventuali promozioni

Come funziona

Il “venerdì nero” si avvicina e con esso si dà il via ufficiale allo shopping natalizio. I più organizzati, proprio grazie alle offerte del Black friday, riusciranno ad accaparrarsi con offerte i regali da donare a Natale.

Ma come funziona il Black Friday? Tradizionalmente il “venerdì nero”, originario degli Stati Uniti, dura una sola giornata, che quest’anno cade il 27 novembre.

In realtà però, da tempo le aziende hanno deciso di proporre promozioni ad hoc anche nella settimana che termina con il Black Friday. Quindi, a partire da lunedì 23 novembre sarà possibile trovare già delle offerte e degli sconti. Da non dimenticare poi anche il Cyber Monday, altra giornata volta al risparmio, che cade lunedì 30 novembre.

In questo 2020 colpito dalla pandemia di Covid-19, il Black friday sarà, più degli altri anni, online. Ma ciò non significa che si debbano fare acquisti solamente sulle grosse piattaforme di e-commerce. Sempre di più, infatti, piccole realtà, aziende e negozi hanno scoperto l’importanza fondamentale del web e tramite esso propongono offerte e promozioni per i clienti. Tanto più che anche i supermercati, ultimamente hanno ceduto al fascino del Black friday.

Non resta altro quindi che iniziare a organizzarsi, selezionando i prodotti a cui si è interessanti facendo una piccola indagine per essere certi di risparmiare veramente.