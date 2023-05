Ray-Ban: le tendenze dei nuovi occhiali da sole

i modelli di occhiali Ray-Ban si distinguono per nuove tendenze con linee concave e colori pastello da indossare per la stagione.

Gli occhiali da sole sono un accessorio che permette di accompagnare qualsiasi look e un oggetto a cui è impossibile rinunciare in estate. Tra i tanti modelli, i Ray-Ban sono sicuramente un must have, anche grazie alle varie tipologie e tendenze che il marchio ha lanciato per questa stagione. Vediamo su quali puntare e le offerte su Amazon.

Ray-Ban occhiali

Sono da sempre un marchio molto noto per quanto riguarda gli occhiali da sole. I Ray-Ban sono un marchio di occhiali alla moda e diventati ormai irrinunciabili. Un mercato che è in continua espansione ed evoluzione grazie ai tanti modelli in commercio che cambiano ogni anno e al successo del brand che aumenta.

Prima di essere conosciuto con questo nome, vi era la Bausch & Lomb, fondata intorno alla metà del 1800, per la precisione nel 1853 a Rochester negli Stati Uniti. Una azienda già nota per la produzione di articoli ottici, tra cui un modello di tendenza come l’Aviator, nato su commissione del Luogotenente Generale John MacCready.

Un modello di occhiale che nasce e si sviluppa in modo da proteggere la vista in seguito alle traversate del Pacifico che avvenivano con il pallone aerostatico. Da quel momento, è stato poi depositato, per sua gioia, il brevetto con il nome di Ray-Ban Anti-glare, quindi anti-abbaglio. Da allora, sono tantissimi gli occhiali da sole del marchio Ray-Ban a essersi fatti conoscere.

Gli occhiali da sole di questo marchio sono molto apprezzati dal sesso femminile, non solo per il design estetico, ma anche per la loro forma, per i tanti modelli in commercio, ma anche per il fatto che siano prodotti comodi e molto resistenti.

Ray-Ban occhiali: trend

Oltre ai classici occhiali da sole che il marchio Ray-Ban offre, vi sono tantissimi altri modelli e tipologie che dettano sicuramente tendenza per la stagione estiva. La collezione Reverse è sicuramente una delle tante novità del brand che, per l’occasione, si rifà a una tipologia di lente che da convessa si trasforma e diventa concava.

Sono occhiali indicati per la stagione estiva e che si caraterizzano per un design particolare e unico nel suo genere. Ci sono nuove sfumature per quanto riguarda la montatura e anche novità per le lenti in modo che siano adatti per essere indossati durante il periodo estivo. Si tratta di una montatura ergonomica e universale.

I nuovi occhiali da sole del marchio si basano su materiali diversi dal solito, alternativi, tra cui il bio-nylon con lenti in carbonio a base bio al 41% o il bio-acetato che è presente nelle montature. Tra i nuovi modelli, impossibile non citare gli Aviator che si distinguono per la forma a goccia e barra superiore diritta. Si trovano in diversi colori come antracite, oro rosa o nero per la montatura.

Nel caso delle lenti degli occhiali da sole del marchio Ray-Ban è possibile scegliere tra quelle a specchio oppure sfuocate. Il modello Wayfarer si arricchisce di nuove sfumature da poter scegliere tra diverse palette. Caravan è un nuovo modello con lenti di colore rosa, argento oppure antracite.

Ray-Ban occhiali: offerte Amazon

1)Ray-Ban 4101 occhiali da sole da donna

Sono un modello di occhiale da sole per la donna in forma rettangolare con montatura in glass e disponibili in una serie di colori che vanno da nero al glicine sfumato, marrone e grigio. Una montatura in plastica e dotato di un astuccio per metterli all’interno. Un modello leggero e protettivo.

2)Ray-Ban RB 3447 occhiali da sole

Un modello di occhiale dall’aspetto retrò con montatura metallica e forma rotonda con lenti in cristallo per una tipologia molto comoda. Le lenti possono essere sia a specchio che sfumate o polarizzate. Disponibili nel colore rosa.

3)Ray-Ban occhiali da sole Justin

Una modello realizzato in gomma nera della collezione Justin del noto marchio di occhiali da sole da donna. Un prodotto di qualità come è tipico del brand. Un modello di occhiale leggero e comodo da indossare. Si trovano nel colore nero.

