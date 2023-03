Occhiali da sole: i modelli più glam per la primavera

In stile aviatore, mascherina od oversize, sono i modelli di occhiali da sole indicati per la primavera.

Ci sono accessori che permettono di arricchire il proprio look. Un accessorio imprescindibile, quando i raggi del sole sono molto forti, sono senza dubbio gli occhiali da sole disponibili in varie tipologie come affermano le tendenze in merito. Vediamo cosa propongono per la stagione primaverile.

Occhiali da sole

Sono sicuramente un accessorio che impreziosisce il look e l’outfit, in primis, ma anche un modo per proteggere gli occhi quando i raggi del sole sono particolarmente forti. Gli occhiali da sole sono un accessorio imprescindibile durante la stagione primaverile ed estiva anche grazie ai tanti modelli che si trovano in circolazione.

Per scegliere quello maggiormente adatto per sé stessi, è bene osservare la forma del proprio viso in modo da trovare un modello ce sia in grado di rispecchiare certi lineamenti, ma che risponda anche alle proprie esigenze e bisogni. Bisogna che crei il giusto equilibrio dando la possibilità di creare le linee precise per sottolineare il look.

Per esempio, coloro che hanno il viso tondo possono puntare su un modello dalla forma rettangolare in grado di allungare il viso. In caso di viso quadrato sono consigliabili le montature tonde e ovali in modo da ammorbidire le linee del volto. Il viso ovale è considerato l’ideale per gli occhiali da sole considerando che è la forma perfetta.

A prescindere dalla forma del viso, la cosa importante è scegliere un modello che piaccia e che permetta di far stare bene, ma anche al tempo stesso di esaltare le proprie qualità e forme del viso.

Occhiali da sole: i trend

Per quanto riguarda le tendenze di occhiali da sole si punta a forme e modelli molto vistosi, grandi eccentrici dalle linee ben definite. Sicuramente con i modelli proposti dai vari marchi è possibile non passare inosservate e sono l’ideale da indossare sia al mare che in città. Alcuni modelli si adattano bene in abbinamento a pietre e zirconi.

Gli occhiali in stile aviatore come i Ray ban continuano a essere un must della primavera, ma risultano essere molto più grandi. Molto in voga per la stagione primaverile sono anche i modelli a farfalla o gatta come i cat-eye che, sebbene siano molto grandi, sono gli assoluti protagonisti epr coloro che vogliono catturare l’attenzione.

Si dà ampio spazio alla forma e al modllo mettendo da parte il colore della montatura e della lente. nel caso, si punta a colori di occhiali da sole che siano molto vivaci e ricchi di sfumature e dettagli in linea con la stagione primaverile. Sono modelli molto oversize che si adattano a diverse tipologie di viso in modo da accontentare tutte.

No alle tinte tenui e pastello per la montatura, ma sono ben accette le tonalità colorate e vivaci che non passaano sicuramente inosservate.La forma eometrica è quella maggiormente apprezzata dal momento che sottolinea i lineamenti del viso. I colori sgargianti, le forme oversize o mascherina sono i modelli migliori su cui puntare.

Occhiali da sole Amazon

Sono accessori che valorizzano il viso disponibile in tanti modelli sul noto e-commerce con offerte imperdibili. se si clicca l’immagine si visualizzano i dettagli di ogni prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori tre occhiali da sole da donna che sono tra i marchi maggiormente prestigiosi da indossare con una descrizione di ciascun articolo.

1)Sungait donna oversize occhio di gatto

Sono un modello di occhiale da sole molto grande in stile vintage con montatura in plastica leggera e aste in metallo. Un modello cat-eye alla moda che esalta la bellezza e il fascino femminile. Le lenti sono polarizzate, quindi riducono la fatica. Sono confortevoli e resistenti. Si trovano sia nei colori grigi che in finitura brillante.

2)Fossil Sunglasses

Il marchio Fossil presenta questi occhiali da sole dal taglio molto raffinato ed elegante che sono considerati l’accessorio perfetto per coloro che amano i dettagli preziosi. Sono in materiale leggero che danno il giusto comfort. Un modello cat-eye con micro logo sull’asta. Disponibile nei colori marrone, nero e rosa.

3)Ray-ban occhiali da sole donna

Il marchio si caratterizza sempre per occhiali da sole molto eleganti in formato elegante e delicato al tempo stesso. Un modello con una ottima montatura, segno della garanzia del brand. Molto comodi e disponibili nel colore nero. Un buon prodotto.

