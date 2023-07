In che rapporti sono Angelina Jolie e Brad Pitt? Tutto quello che non sai

In che rapporti sono Angelina Jolie e Brad Pitt? Erano la coppia più amata di Hollywood, ma da quando sono scoppiati continuano a lanciarsi accuse. Le ultime riguardano la battaglia legale per la tenuta di Château Miraval.

I rapporti tra Angelina Jolie e Brad Pitt sembrano non migliorare. Un tempo erano la coppia più amata di Hollywood ma da quando si sono separati non fanno altro che andare avanti con le accuse reciproche. La battaglia legale tra i due attori continua e questa volta riguarda la tenuta di Château Miraval, con vigneto e azienda vinicola in Provenza. Dopo che l’attore ha fatto causa all’ex moglie per aver venduto la sua parte della tenuta, della quale era proprietaria al 50%, a un uomo d’affari russo, la diva si è difesa in tribunale smontando la versione resa dall’ex marito, secondo cui sarebbe stato lui a occuparsi della tenuta e delle sue coltivazioni. Angelina Jolie ha querelato l’ex marito per avere speso i soldi dei profitti derivanti dalla tenuta per ristrutturare la piscina e costruire uno studio di registrazione. La somma richiesta all’ex compagno ammonta a 350 milioni di dollari. I due ex coniugi sembrano non voler fermare questa guerra e a colpi di accuse continue vanno avanti senza sosta tirando in ballo qualsiasi argomento. I fan che speravano in un ritorno di fiamma, o comunque in un avvicinamento per riuscire a mantenere un rapporto civile, devono momentaneamente arrendersi. Ovviamente non si sa cosa accadrà in futuro, ma per ora la coppia sembra non avere intenzione di cedere.

Angelina Jolie e Brad Pitt: le nuove accuse

All’interno dei nuovi documenti presentati dai legali di Angelina Jolie, l’attrice sconfessa le dichiarazioni dell’ex marito che, in un’intervista rilasciata a Wine Spectator nel 2014, si era definito “un agricoltore”, versione dei fatti mantenuta in tribunale. Secondo la Jolie, in realtà, Brad Pitt non si sarebbe mai realmente occupato dell’attività vinicola. Angelina Jolie ha definito l’atteggiamento tenuto dall’ex, dopo la decisione di vendere la sua quota, simile a quello di “un bambino petulante e ridicolo”. L’attrice ha aggiunto che Brad Pitt, nonostante si considerasse un agricoltore, “si occupava di illusioni, non di terra e uva. Al massimo ha visitato i vigneti per ammirare l’opera dei lavoratori francesi, che hanno effettivamente realizzato l’affare”. Ha poi aggiunto che, tenendo conto degli impegni dell’attore sul set, sarebbe stato impossibile per lui dedicarsi in modo serio alla loro tenuta. “Durante gli anni in cui ha presumibilmente ‘costruito’ l’attività, ha lavorato incessantemente sul set ed è apparso in dozzine di film, per non parlare delle innumerevoli apparizioni promozionali, del jet set in giro per il mondo per le anteprime dei film e la sua partecipazione alle feste di Hollywood. Pitt è tutto fuorché un ‘vigneron’” ha dichiarato.