Angelina Jolie lancia il suo brand di moda intitolato Atelier Jolie

Dopo Rihanna, Beyonce e Victoria Beckham, anche Angelina Jolie si aggiunge alla lunga lista di celebrità che hanno deciso di debuttare nel mondo della moda. La nota attrice ha annunciato il lancio del suo primissimo fashion brand intitolato Atelier Jolie.

Angelina Jolie lancia il suo primo brand di moda: l’annuncio sui social

Ad aver rivelato la notizia è stata proprio Angelina Jolie tramite un post sul suo profilo Instagram:

“Oggi inizio qualcosa di nuovo. Un collettivo dove ognuno è libero di creare. Sto costruendo un luogo in cui le persone possano collaborare con un team di esperti sarti, modellisti e artigiani provenienti da tutto il mondo. Un posto dove realizzare le proprie idee in libertà. Disegnare per se stessi è la cosa più divertente del mondo. Negli anni ho spesso avuto a che fare con il fashion system: ho disegnato abiti e imparato a dargli forma insieme ai migliori couturier in circolazione. Ai designer e ai direttori creativi di solito va tutto il riconoscimento, ma l’arte del tailoring e della modellistica sono fondamentali nella creazione di un abito. Sarti e pattern maker sono sottovalutati“

Tutti i dettagli su Atelier Jolie

Atelier Jolie comprenderà una linea di gioielli personalizzati, abbigliamento e accessori di moda vintage e couture, borse e calzature. All’interno troveremo anche numerosi articoli per la casa, dalla biancheria ai mobili. Il brand consentirà ai clienti di avere accesso ad un collettivo di designer e artigiani emergenti con l’obiettivo di celebrare il talento di quest’ultimi. Un modo unico e rivoluzionario per dare maggiore spazio a nuovi talenti della moda e della sartoria.

La moda sostenibile di Angelina Jolie

Da tempo, inoltre, Angelina Jolie è attivista ed ex ambasciatrice delle Nazioni Unite ed è consapevole dei costi della moda su ambiente ed umanità. Proprio per questo si è impegnata per realizzare un brand etico e sostenibile. L’attrice, infatti, metterà a disposizione anche un catalogo di tessuti leftover tra cui scegliere: vintage o deadstock, ovvero rimanenze di magazzino. In modo tale da poter creare degli abiti da zero, ma allo stesso tempo per trasformare o riparare capi anche già abbiamo nel nostro guardaroba.

“Potrete riparare o riciclare i pezzi del vostro guardaroba che desiderate far rivivere, perfezionando la vestibilità, dando nuova vita a ciò che avrebbe potuto essere buttato via e creando capi di qualità con un significato personale“, scrive infatti sull’account dedicato al nuovo brand.

Un modo semplice, veloce ed efficace per evitare gli sprechi, contribuire ad un futuro più sostenibile e rendere la moda più democratica.

La passione per i gioielli

Attrice affermata, icona di stile ed ora anche imprenditrice. Tuttavia, è risaputa ormai da tempo la passione che Angelina Jolie coltiva per la moda, soprattutto per i gioielli preziosi. Tant’è che, più di dieci anni fa, aveva collaborato con Robert Procop per la collezione Style of Jolie. La data ufficiale del lancio di Atelier Jolie non è ancora stata rivelata…non ci resta che aspettare per scoprire tutti gli aggiornamenti.