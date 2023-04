Raniero Monaco di Lapio, chi è: carriera e vita privata

Raniero Monaco di Lapio è un attore ed ex modello, noto per aver partecipato al “Grande Fratello” nel 2007 e per interpretare Mario Rizzi nella fiction di Canale 5 “Il Patriarca“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Raniero Monaco di Lapio: chi è?

Raniero Monaco di Lapio è nato a Londra il 25 gennaio del 1983, ha 40 anni, è del segno zodiacale dell’Acquario, è alto un metro e ottantasette centimetri, ha gli occhi azzurri, i capelli castani e ha cinque tatuaggi. Nonostante sia nato in Inghilterra, ha trascorso la sua infanzia in Italia. Fa parte della casata nobiliare napoletana Monaco di Lapio, poiché il padre discende appunto dalla casata dei Monaco di Lapio, mentre la madre ha origini inglesi. Raniero ha una sorella, Olivia, a cui è molto legato. I suoi genitori hanno divorziato quando lui aveva appena tre anni, causandogli molto dolore. Si è diplomato in ragioneria, per poi iscriversi a un corso di Grafica Pubblicitaria a Londra. Ha poi frequentato a Roma un corso di barman acrobatico, riuscendo poi a entrare nel mondo dello spettacolo come modello. La notorietà arriva grazie alla settima edizione del “Grande Fratello”, dove Raniero è uno dei concorrenti. Conclusa questa esperienza, Raniero Monaco di Lapio frequenta un corso di recitazione presso l’Art Academy di Milano per diventare un attore.

Raniero Monaco di Lapio: la carriera

Dopo aver lavorato come modello e dopo l’esperienza nella casa del “Grande Fratello“, inizia la carriera come attore di Raniero Monaco di Lapio. Per quanto riguarda i film, il suo esordio arriva nel 2009 recitando in “Amore 14”, con Federico Moccia alla regia e nel film per la Tv “So che tornerai” con Manuela Arcuri. Altri film a cui ha preso parte sono: “La mia famiglia a soqquadro”, “Smetto quando voglio – Masterclass”, ” Smetto quando voglio – Ad Honorem” e “L’ombra del lupo”.

Raniero Monaco di Lapio lo abbiamo visto anche in diverse serie televisive, come ad esempio “Un passo da cielo”, “Il peccato e la vergogna”, ” Don Matteo 10″, “Un posto al sole”, “La porta rossa”, “Rosy Abate – La serie”, “L’isola di Pietro” e “Che Dio ci aiuti”. Attualmente lo stiamo vedendo nella fiction di Canale 5 “Il Patriarca” con Claudio Amendola. Nella serie televisiva, Raniero Monaco di Lapio veste i panni di Mario Rizzi.

Raniero Monaco di Lapio è stato anche ballerino ad “Amici Celebrities“, anche se il suo talento per la danza lo si era già visto nel talent show “Dance Dance Dance“.

Raniero Monaco di Lapio: vita privata

Durante la settima edizione del “Grande Fratello“, Raniero Monaco di Lapio si era legato a Mirela Kovacevic, storia la loro che ha appassionato milioni di persone. La loro relazione è durata ben sei anni, Raniero ha poi dichiarato che un pezzo del suo cuore sarà sempre legato a Mirela. Attualmente Raniero è fidanzato con Beatrice Olla, modella, ballerina e attrice. I due si sono conosciuti un un ristorante dove Beatrice lavorava. Raniero Monaco di Lapio non ha figli e, se volete saperne di più su di lui, potete seguirlo su suo profilo Instagram ufficiale che vanta oltre 41mila follower.