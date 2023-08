Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati di nuovo? Stanno circolando diverse voci su una nuova presunta crisi. La coppia di ballerini avrebbe vissuto un’estate un po’ tormentata dal punto di vista sentimentale.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati? I dettagli sulla nuova presunta crisi

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sarebbero lasciati di nuovo, almeno secondo le recenti indiscrezioni. I due ballerini sono finiti al centro del gossip, soprattutto per questa estate un po’ turbolenta e tormentata. Le vacanze non si sarebbero concluse nel migliore dei modi, tanto che pare abbiano deciso di prendere due strade diverse, anche se la cosa non è ancora stata resa pubblica. A parlare di questa nuova presunta rottura è stata Deianira Marzano che, su Instagram, ha pubblicato l’indiscrezione arrivata da una fonte misteriosa. “Confermo, si sono lasciati. Sono rientrati separatamente dalla Sardegna, lei muta e lui scappato in Sicilia” ha raccontato la fonte. Qualche giorno fa si era parlato anche di una lite piuttosto accesa e animata, che si sarebbe verificata in un ristorante di Villasimius, in Sardegna, mentre si trovavano in compagnia di alcuni amici. Una lite che non è passata inosservata e che si è verificata in pubblico. Dopo questo litigio, la ballerina avrebbe lasciato il gruppo molto amareggiata e delusa. Pare abbia deciso di andarsene via senza il suo compagno, nonostante fosse buio, in piena notte. Per il momento la coppia è rimasta nel silenzio, senza smentire o confermare tutte le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: la crisi precedente e il loro ritorno di fiamma

La storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è sempre stata molto appassionata ma anche molto tormentata. I due hanno già vissuto una profonda crisi nel 2020, quando la ballerina aveva poi intrapreso una frequentazione con un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, ovvero Valentin Alexandru Dimitri. A quei tempi la crisi era stata confermata, ma dopo un po’ di tempo si era risolta. La ballerina, nell’ottobre 2021, aveva raccontato in un’intervista a Chi che avevano superato la crisi. “La mia volontà era quella di stare vicino a lui, quando ci siamo lasciati non ci siamo tirati i piatti, ci vedevamo tutti i giorni” aveva specificato. I due erano rimasti in buoni rapporti anche per la figlia Jasmine, che è sempre rimasta il loro primo pensiero. Ora sembra esserci di nuovo l’ombra di una nuova crisi, che era già iniziata a febbraio 2023, nel corso dell’ultima edizione di Amici. Le voci nel tempo si sono fatte sempre più insistenti, ma ad inizio anno Francesca Tocca aveva smentito che ci fosse stata una rottura. Ora entrambi sono rimasti in silenzio. Non resta che attendere una conferma o una smentita della fine della loro relazione.