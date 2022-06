Cristiano Malgioglio debutterà su Rai3 con un programma tutto suo, che si intitola Mi Casa Es Tu Casa. Il paroliere, parlando del format, ha ringraziato il direttore Coletta perché dopo 40 anni di carriera ha finalmente ottenuto una conduzione in solitaria.

Rai3: Malgioglio parla del suo programma

Si intitola Mi Casa Es Tu Casa ed è il programma che, dal prossimo dicembre, vedrà Cristiano Malgioglio su Rai3. Durante la presentazione dei palinsesti 2022/2023 di Viale Mazzini, il paroliere ha ringraziato il direttore Coletta che gli ha dato questa possibilità. La zia Malgy ha dichiarato:

“Per me è un grandissimo onore. Doveva arrivare un direttore eccezionale come Coletta per farmi debuttare dopo 40 anni alla conduzione di un programma tutto mio. Sono stato sempre la spalla di qualcuno. Per carità, è stato bellissimo anche quello, perché da tutti ho preso qualcosa e soprattutto ho incontrato grandi amici. Ma adesso tocca a me!”.

Mi Casa Es Tu Casa: omaggio a Raffaella Carrà

Mi Casa Es Tu Casa vuole essere un omaggio al programma A Raccontare Comincia Tu, condotto dall’indimenticabile Raffaella Carrà. Non a caso, il meccanismo del format sarà simile. Malgioglio, intercettato dai microfoni di Uno Mattina Estate, ha scherzato un po’, rivelando chi non ospiterà nel suo salotto:

“Ne ho scelta una mi ha chiesto 300 mila euro. Perciò non verrà! Sono costosi!”.

Nel suo A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà era riuscita ad avere come ospiti personaggi molto importanti: da Maria De Filippi a Sophia Loren, passando per Paolo Sorrentino e Renato Zero. Cristiano riuscirà nella stessa impresa? Staremo a vedere.

Presentazione di Mi Casa Es Tu Casa

Mi Casa Es Tu Casa, che occuperà la prima serata di Rai3, è stato così presentato durante la conferenza dedicata ai palinsesti 2022/2023: