È ormai da tantissimi anni il braccio destro di Maria De Filippi e quando si parla di Uomini & Donne il suo nome salta subito alla mente. Si tratta di Raffaella Mennoia, nota autrice dei programmi firmati Mediaset, tra i quali spiccano il dating show più famoso d’Italia e anche Temptation Island.

Raffaella Mennoia: tutto sulla nota autrice televisiva

Raffaella Mennoia è nata a Roma il 25 aprile 1974 sotto il segno del Toro e attualmente ha 48 anni (è prossima ai 49). Il suo interesse verso il mondo dello spettacolo nasce quando ancora è una ragazzina e comincia la sua carriera un po’ quasi per gioco, partecipando sia come spettatrice, sia come opinionista a una delle primissime puntate di Uomini & Donne. Grazie a un suo particolare intervento nel pieno della trasmissione, viene notata dalla conduttrice Maria De Filippi e quello fu per lei il momento più fortunato di tutta la sua vita.

È infatti proprio grazie a quell’intervento che Raffaella Mennoia comincia a lavorare a stretto contatto con la conduttrice e con tutta la redazione del noto dating show: diventa autrice del programma a tutti gli effetti. Passa un po’ di tempo e il suo ruolo prende sempre più piede, fino a diventare responsabile di Redazione di Uomini & Donne. Nel corso dell’evoluzione del programma Mennoia diventa uno dei principali punti di riferimento sia della redazione tutta, sia degli opinionisti e dei partecipanti al programma.

Tra le esperienze lavorative dell’autrice, però, è bene ricordare anche la sua avventura come postina a C’è Posta per Te, altro noto programma condotto da Maria De Filippi, ma si ricorda anche Amici e Temptation Island, oltre a Uomini & Donne, ovviamente. Forse molte persone non se lo ricorderanno, ma Raffaella Mennoia ha partecipato come attrice sia nella serie-tv Distretto di Polizia, sia in Carabinieri.

Il 21 ottobre 2021 pubblica il suo libro, intitolato Cupido Spostati ed edito da Vallardi A. Editore.

La vita privata di Raffaella Mennoia

Se dobbiamo parlare della vita sentimentale di Raffaella Mennoia bisogna certamente citare Jack Vanore, ex corteggiatore, tronista e successivamente opinionista di Uomini & Donne, con il quale l’autrice ha avuto una lunga relazione d’amore. La loro storia è infatti durata dal 2007 fino al 2013, anno della rottura ufficiale. Attualmente Mennoia è legata ad Alessio Sakara, campione di arti marziali, con il quale vive felicemente a Roma.

Tra gli affetti più stretti di Raffaella Mennoia Maria De Filippi occupa sicuramente un posto importantissimo, se non fondamentale. Le due si sono conosciute proprio nel salotto di Uomini & Donne e da lì non si sono più lasciate, tant’è che oggi Mennoia si considera una delle più strette collaboratrici della conduttrice De Filippi, ma soprattutto un’amica. La stessa De Filippi aveva raccontato di essere stata molto vicina all’autrice durante un suo momento di difficoltà: Raffaella Mennoia, infatti, è stata sottoposta a una tiroidectomia, un intervento chirurgico alla tiroide che la tenne ferme a riposo per un bel po’ di tempo. Così come De Filippi le è stata accanto in un momento per lei molto delicato, Mennoia ha deciso di fare lo stesso con la conduttrice, che il 24 febbraio 2023 ha dovuto dire addio al compagno di una vita, Maurizio Costanzo.

Raffaella Mennoia è anche molto seguita sui social media: il suo profilo Instagram (@raffaellamenn), è seguito da 721 mila follower, per un totale di 1080 post pubblicati.