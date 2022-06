Ci siamo quasi: tra pochissimi giorni avrà inizio la ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live, uno dei più importanti festival musicali italiani dell’estate, direttamente dalle piazze della bellissima Puglia. Lo show andrà in onda su Italia 1.

Quando comincia il Radio Norba Battiti Live

L’esordio del Festival è agli sgoccioli: si parla infatti di venerdì 17 giugno 2022 a Bari e di sabato 18 giugno 2022, sempre sul lungomare Imperatore Augusto di Bari, nella meravigliosa Puglia.

Successivamente sarà il turno di Gallipoli, previsto per il 2 e 3 luglio 2022 e infine Trani, il 10 luglio 2022, per il super finale. Si parla dunque di tre grandissimi palcoscenici connessi, in realtà, con altre dieci città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla, Fontana, Otranto) pronte per il Road to Battiti.

Il cast delle prime due serate di Bari

Radio Norba Battiti Live vedrà sul palcoscenico ben oltre 80 artisti, impegnati a loro volta in quasi oltre 200 performance.

Le prime due serate del Festival (in diretta a partire dalle ore 21 su Radio Norba e Telenorba) avranno come ospiti alcuni dei grandi nomi del panorama musicale italiano.

Vediamo insieme i nomi, in ordine casuale, di chi si esibirà nelle date di Bari:

Achille Lauro, Tommaso Paradiso, Elodie, Fedez, Marco Mengoni, Tananai, Mara Sattei, Irama, Alessandra Amoroso, Boomdabash, Annalisa, Il Volo, Coez, Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Alex, Albe, Francesco Renga, Aka 7Even, Noemi, Matteo Romano, Mr.Rain, Rocco Hunt, Alfa, Rhove, The Kolors, Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Vegas Jones, Room9, Nika Paris, Gabry Ponte, Federico Rossi, Lola Indigo, Boro Boro, Hal Quartièr, Mecna & Coco.

Ma chi condurrà il Radio Norba Battiti Live 2022?

Alla sua ventesima edizione, Il radio Norba Battiti Live 2022 avrà come conduzione due nomi già visti sul palco. Infatti, come già accaduto nelle edizioni precedenti, a tenere le redini della conduzione di Radio Norba Battiti Live 2022 ci saranno Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba e di Battiti Live e la showgirl Elisabetta Gregoraci, ormai presenza fissa del grande evento; ma non solo.

Ci sarà infatti anche la partecipazione dell’attrice, conduttrice e modella italiana Mariasole Pollio che ormai da diverso tempo sta riscontrando molto successo nel pubblico.

Il regista dello show, anche per l’edizione 2022, sarà Luigi Antonini, nome che sta dietro anche la regia del noto programma televisivo X Factor.

Grandi novità per il corpo di ballo

La ventesima edizione del Radio Norba Battiti Live vedrà delle grosse novità per quanto riguarda il corpo di ballo. Infatti, il gruppo, guidato da Federica Posca, aggiungerà per il 2022 tre grandi talenti emersi dal talent show di Maria de Filippi: Amici.

Vedremo così ballare sul palco dello show musicale: Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli, Cosmary Fasanelli.

Restano confermati: Tommaso Stanzani, Martina Miliddi, Kristijan Besirovic, Megan Ria, Klaudia Pepa, Maria Grazia Tallei e Christian Roberto (impegnato attualmente nella seconda stagione de Luce dei tuoi occhi).

Ricordiamo che Radio Norba Battiti Live è un evento gratuito.

Ora non ci resta che aspettare e godere della buona musica e tanto, tantissimo divertimento!