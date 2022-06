Tra poco più di una settimana inizierà la nuova edizione di Battiti Live, il tradizionale Festival musicale pugliese di Radio Norba, che è arrivato alla sua ventesima edizione. Finalmente torna ad animare le piazze pugliesi con cinque date speciali di questo tour musicale.

Mancano davvero pochissimi giorni all’inizio di Battiti Live, il tradizionale festival musicale pugliese organizzato da Radio Norba. Arrivato alla sua ventesima edizione, tornerà ad animare le piazze pugliesi, con cinque date da non perdere a Bari, Gallipoli e Trani. Si partirà venerdì 17 giugno dal capoluogo della regione, dove il festival andrà in scena anche il sabato 18 giugno. Il 2 e il 3 luglio si sposterà nel Salento, mentre il grande finale sarà atteso a Trani, nella data del 10 luglio.

Non dimentichiamo di citare Road to Battiti, un collegamento con altre dieci città: Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana e Otranto. Ci saranno oltre 200 performance, con più di 80 artisti impegnati. Per il sesto anno consecutivo, il timone sarà nelle mani di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. “Speriamo sia per tutti una estate spensierata, avvertiamo nell’aria voglia di stare insieme, di condividere e soprattutto di tornare a vivere pienamente anche la piazza, forse anche più del pre-pandemia, come luogo di incontro e confronto.

Ed è meraviglioso, e per questo siamo davvero felici di poter tornare nelle piazze della nostra Puglia” ha commentato Marco Montrone, presidente di Radio Norba.

Battiti Live 2022: tutti i cantanti che si esibiranno sul palco del festival pugliese

Dopo gli anni della pandemia, finalmente Battiti Live può tornare ad animare le piazze, con la partecipazione di tantissimi artisti molto amati dal pubblico. I cantanti più apprezzati del momento sono pronti a salire sul palco del festival, con grande entusiasmo, per godersi finalmente questo ritorno alla normalità anche nel mondo della musica e dello spettacolo.

Il cast dell’evento è composto da: Marco Mengoni, Coez, Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Tommaso Paradiso, Elodie, Achille Lauro, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Alessandra Amoroso, Boomdabash, Il Volo, Annalisa, Fred De Palma, Bob Sinclar, Rkomi, Francesco Gabbani, Raf, Sangiovanni, Noemi, Aka 7even, Marika Ayane, Luigi Strangis, Alex Wyse, Albe, Sissi, LDA, Giordana Angi, Carl Brave, Francesco Renga, Max Gazzè, Rocco Hunt, Ana Mena, Big Boy, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Baby K, Fabrizio Moro, La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico, Nika Paris, Gabry Ponte, Room 9, Vegas Jones, Alvaro Soler, Federico Rossi, Topic, Follya, Mr. Rain, Alfa, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Matteo Romano, Le Vibrazioni, Andrea Damante, Aiello, Hansel Delgado, Anna, Lazza, Rhove, The Kolors, Deddy, Caffelatte, Tancredi, Emis Killa, Kayma, Rettore, Dolcenera, Eiffel 65, Michele Bravi, Luchè, Cedraux, Shade, M¥ss Keta, Riki, Shiva, Erwin, Gemelli DiVersi, Berna, Boro Boro, Hal Quartièr, Dani Faiv, Mecna & Coco, Darin.

Presente, come ogni anno, anche un favoloso corpo di ballo, guidato dalla coreografa Federica Posca. I ballerini presenti saranno: Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano, Cosmary Fasanelli, Tommaso Stanzani, Martina Miliddi, Maria Grazia Tallei, Megan Rìa e Kristijan Besirovic.