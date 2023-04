Quiet luxury: il fenomeno fashion diventato tendenza

In parte è merito di Gwyneth Paltrow se si parla del fenomeno del quiet luxury, ma non solo. Il fenomeno fashion che è diventato tendenza un po’ ovunque riflette un nuovo modo di fare moda e di farlo in modo chic e particolarmente luxury, appunto. Vediamo insieme in che cosa consiste e da dove deriva tale espressione.

Quiet luxury: il fenomeno fashion che conquista e fa tendenza

Abbiamo visto Gwyneth Paltrow coinvolta in un processo e l’abbiamo vista vestita in modo impeccabile. Elegante, chic, pulita e lineare, la moda sfoggiata dall’attrice nell’aula del tribunale rappresenta a tutti gli effetti l’essenza del quiet luxury, il fenomeno fashion che sta conquistando il mondo della moda.

Non solo: il quiet luxury deriva anche dal successo internazionale della serie-tv HBO Succession, che racconta la vita di una famiglia abbiente e particolarmente avvezza alla moda di lusso.

Che cosa si intende, quindi, quando si parla di quiet luxury? Si tratta di un “fare moda” attraverso l’uso di pochi capi selezionati, discreti, ma dal valore inestimabile. Apparentemente “classico e lineare”, il mood del quiet luxury nasconde al suo interno una tale eleganza tipica di quei capi di abbigliamento preziosi e unici nelle loro fattezze.

Come sfoggiare un look quiet luxury? Le caratteristiche principali

Se anche voi siete rimasti affascinati dallo stile portato a galla dal quiet luxury, non vi resta che avere a mente tutte le caratteristiche per costruire un look ad hoc in tale senso. A darci qualche indizio ci hanno pensato i look di Gwyneth Paltrow sfoggiati durante il suo processo, la serie Succession, ma anche varie sfilate dell’alta moda, come quelle di The Row, Jill Sander, Khatie e Bottega Veneta.

Il fil rouge del quiet luxury è sicuramente un forte minimalismo stilistico che richiama eleganza e raffinatezza, ma sono fondamentali le tinte unite e una certa linearità degli outfit.

Per ricreare alla perfezione un outfit quiet luxury, bisognerà fare attenzione a tali caratteristiche:

Evitare capi con logo in vista particolarmente evidente;

Prediligere le tine unite;

Cercare di evitare il più possibile trame decorate troppo “spinte”;

Puntare soprattutto a capi evergreen di altissima qualità;

Scegliere capi eleganti e versatili (sì a bianco, nero, blu, beige e così via).

Il quiet luxury non vuole fare sapere quanto avete speso per quella camicia o per quel completo giacca-pantalone. Il quiet luxury lascia parlare i capi attraverso la loro estrema qualità di realizzazione. I look sono rigorosi ma né banali, né tantomeno noiosi, anzi. Si può essere in perfetto stile quiet luxury urlando tendenza e originalità da ogni parte. Eleganza non è per forza sinonimo di formalità troppo severa, ma al contrario è un sinonimo di grande attenzione al dettaglio e di voglia di fare parlare della propria personalità.

La tendenza del quiet luxury non avrà vita breve, ma al contrario entrerà a fare parte delle tendenze immortali. Non solo, pensando al quiet luxury si pensa sì a capi di abbigliamento di grande valore (anche economico, ma senza darlo a vedere), ma si pensa anche a una modalità di acquisto più consapevole e mirata: less is more, soprattutto quando si tratta di capi immortali!