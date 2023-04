Abbiamo visto esplodere i colori, abbiamo visto glitter e applicazioni di ogni tipo conquistare il vasto mondo delle unghie. Ora, nel pieno del 2023, la manicure di tendenza riguarda l’eleganza e lo stile chic: si chiamano Rich Girl Nails e stanno conquistando tutto il web, celebrities comprese, parola di J.Lo.

Rich Girl Nails: ecco la tendenza unghie 2023

Termine coniato da Tom Bachik, il noto manicurista della grande J.Lo (ma anche di tante altre celebrità mondiali), le Rich Girl Nails si caratterizzano per la loro forma squadrata e un effetto elegantemente nude e chic. Stile minimale e non azzardato, ma che nel giro di pochissimi mesi ha raggiunto un grandissimo successo. Abituati a vedere manicure eccentriche, colori sgargianti, decorazioni di ogni tipo e lunghezze sempre più extra, le Rich Girl Nails tornano un po’ indietro e spingono su un risultato più naturale ma ugualmente di grande tendenza estetica.

Quali sono le caratteristiche primarie delle Rich Girl Nails?

Oltre alla forma e allo stile, a conferire eleganza alle Rich Girl Nails è anche e soprattutto il colore. Si tratta infatti di un nude cremoso e pieno, ispirato a una vecchia tonalità evergreen d’eccellenza di Chanel. Il colore non si incastra in un’etichetta precisa: è un vero e proprio mix tra il beige e il grigio, ma che nella sua fusione rende un perfetto senso di eleganza e di lusso. Le unghie nel 2023 diventano chic e puntano al less is more, come insegna Jennifer Lopez, una delle prime a sfoggiare la manicure di tendenza.

Con le Rich Girl Nails gli abbinamenti diventano semplicissimi: trattandosi di un colore nude, scegliere l’outfit non sarà così complesso. Provate a scegliere qualsiasi abbinamento e vi renderete immediatamente conto di quanto tali unghie si sposino alla perfezione con tutto, look più casual compresi. Perfette in primavera, perfette in estate, le Rich Girl Nails sono il passe-partout di cui non pensavate di avere bisogno: eleganza e minimalismo allo stesso tempo? La manicure piena e cremosa vi aspetta.

Le Rich Girl Nails e il tema del quite luxury: due tendenze in una

Il senso estetico del lusso sta lentamente tornano a prendere piede anche nelle manicure. Le Rich Girl Nails, infatti, puntano moltissimo sull’estetica e su quel senso di eleganza chic che offre alla persona una certa aura di “ricchezza“. Complice di tale fenomeno è anche il quite luxury, concetto tornato in auge grazie alla serie-tv Succession, in cui il lusso è rappresentato in ogni suoi minimo dettaglio, anche “esagerando” nel farlo.

Se dunque siete alla ricerca di una manicure che sia semplice, lussuosa, elegante e versatile, le Rich Girl Nails, come insegna J.Lo, sono esattamente ciò che fa per voi.

Ricchezza o non ricchezza non importa: con la manicure di tendenza i riflettori si accenderanno sulle vostre mani e su di voi.

Nude, luminose, perfettamente classy-chic, di Rich Girl Nails ne vedremo a bizzeffe, soprattutto durante la bella stagione. Certo, non diremo addio ai colori e alle manicure più strong (sempre attuali), ma le nuove unghie non hanno intenzione di scomparire a breve.