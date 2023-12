L’ombretto ad effetto satinato si erge come tendenza make up 2023 tra le più seguite e desiderate: scopriamone dunque tutti i brand e le formule, con un occhio attento anche al colore.

Se anche voi siete affascinate da questo nuovo trend, e vorreste saperne di più, allora questo è di sicuro l’articolo che farà al caso vostro.

L’ombretto satinato effetto frost di Kate Moss è la tendenza make up per il Natale 2023

Il ritorno degli ombretti satinati: un trend che parla di individualità e divertimento, per vivere con maggiore colore l’inverno e anche le festività che stanno per arrivare.

Gli ombretti satinati, tornati alla ribalta negli ultimi anni, sono un trend che parla di individualità e divertimento.

Si tratta, a livello di immagine, anche di una scelta audace e glamour: una tendenza che è stata lanciata, anzi rilanciata, da Kate Moss, che ha sfoggiato un look glamour al Met Gala del 2009 con ombretto grigio metallizzato e tocchi di glitter.

Come abbinare gli ombretti satinati?

Gli ombretti satinati si adattano a tutti i tipi di occhi e carnagione, ma è importante scegliere la tonalità giusta.

Vediamo dunque, come abbinare gli ombretti satinati effetto frosted, a seconda del proprio colore di occhi

Per gli occhi chiari, i toni freddi come il blu, il grigio e l’argento sono un’ottima scelta.

i toni freddi come il blu, il grigio e l’argento sono un’ottima scelta. Per gli occhi scuri, invece, si possono optare per toni caldi come il marrone, il bronzo e l’oro.

Per un look più audace, si possono combinare ombretti satinati con glitter, e brillare per tutte le nostre serate di festa.

Ma quali sono dunque, le formule e le marche perfette per chiunque voglia vestire il proprio sguardo di bagliori satinati? Vediamolo insieme.

Ombretto satinato di Kate Moss, ispirazioni e contaminazioni

Come valorizzare il look con un allure molto luminosa? Per valorizzare il look con ombretti satinati, è importante abbinarli a una pelle luminosa.

Una base trucco leggera e un velo di blush sono sufficienti per ottenere un risultato naturale e sofisticato.

Ecco alcuni prodotti da aggiungere al carrello per sperimentare il trend degli ombretti satinati:

Mulac, Liquid Soul

MAC Cosmetics, Colour Excess

Catrice, Metallic Eyeshadow

Charlotte Tilbury, The Beautyverse Palette

Lamel, Glitter Bomb

Astra make-up, Chromo Therapy

R.e.m Beauty, Ombretto liquido scintillante

Bottega Verde, Eyeliner glitter argento

S-he colour & style by dm, ombretto mono

Dolce & Gabbana Beauty, Felineyes Eyeshadow Quad

Veralab Overski. ombretto Light Vertigo

Bene, e per le labbra? Perché non provare le nuove tendenze anche in questo caso?

Le tendenze labbra da abbinare all’ombretto satinato

Per quello che riguarda il make up labbra, possiamo individuare alcuni trend per il 2023:

Le tendenze labbra per il 2023 sono molteplici e spaziano dal look naturale e acqua e sapone al trucco intenso e dark.

Rossetto rosso, intramontabile classico

Il rossetto rosso è un must have per ogni occasione e anche per il 2023 si conferma un trend intramontabile. Per un look elegante e raffinato, scegli un rossetto rosso matt, mentre per un effetto più sensuale opta per un finish lucido.

Lo stile grunge è tornato

Gli anni ’90 sono tornati di moda e anche il make-up grunge è tornato in auge. Per questo trend, scegli tonalità scure e spente, come il marrone, il grigio e il vinaccia. Per un risultato più moderno, applica il colore sulla parte centrale delle labbra e sfumalo verso l’esterno.

Un look naturale e curato

Il look acqua e sapone è sempre di tendenza, soprattutto per le donne che amano un look semplice e naturale. Per ottenere questo risultato, applica un balsamo labbra idratante e lucido.

Glossy e ombré lips

Le labbra glossy sono un must have per l’estate, ma anche per l’inverno possono essere un’ottima scelta per un look luminoso e sexy. Per ottenere un effetto glossato, scegli un lucidalabbra trasparente o un gloss colorato.

Le ombré lips sono un trend che torna alla ribalta, ma in una versione più decisa e sexy. Per ottenere questo look, applica una matita scura sul contorno delle labbra e poi applica un rossetto nude o un gloss.

Sperimenta quindi anche tu, e divertiti con questo trend che parla di individualità e divertimento!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Make up, i brand cosmetici più venduti in Italia: la top 10

Perché tutti parlano del nuovo profumo Myriad di Louis Vuitton? Il prezzo