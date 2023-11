Qual è la migliore crema bio, con acido ialuronico e retinolo? E perché dovresti averla anche tu? In questo articolo andiamo ad affrontare la questione, e conosciamo meglio questi due elementi naturali preziosi per la nostra pelle.

E’ uno dei prodotti più recensiti ed acquistati su Amazon: si tratta delle crema bio con acido ialuronico e retinolo del marchio Kleem Organics, chiamata Advanced Retinol Moisturizer. Perché piace così tanto, e alle donne di tutte le età (o quasi, escludendo le giovanissime)?

Perché è economica, ma performante: ci offre la possibilità di esfoliare la nostra pelle con dolcezza, levigando la pelle ed anche proteggendola dai raggi solari, grazie al suo filtro UV.

E’ l’ideale per una coccola durante la skincare serale, e aggiunge ai principi attivi anche l’aloe vera rinfrescante. Ha un ottimo profumo agrumato e fresco.

Il retinolo e il suo potere

Per combattere l’insorgenza di rughe e segni d’invecchiamento, mantenere a bada le imperfezioni e attenuare le macchie scure, niente è più efficace del retinolo. Tuttavia, nonostante sia un ingrediente dai risultati ben documentati, spesso è mal compreso. Ingenuamente considerato aggressivo e irritante, con diffidenza e scartato a favore di sostanze più note, si pensa siano più delicate e rispettose della pelle.

1 – Che cos’è

Il retinolo è uno dei derivati della vitamina A, appartenente alla famiglia dei retinoidi, che contribuisce a stimolare il processo di rinnovamento cutaneo. È importante includerlo nella routine di skincare perché può prevenire e ridurre l’aspetto delle rughe, rendendo la pelle più luminosa e liscia. I suoi benefici sono molteplici: aiuta anche contro i segni dell’invecchiamento, contrasta la perdita di tono ed elasticità della pelle e migliora la texture irregolare delle persone che soffrono di brufoli e imperfezioni.

2 – Quando usarlo

Nonostante il suo potere anti-età, il retinolo è adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più giovani. Stimola infatti la rigenerazione cellulare, contribuendo a produrre collagene, a rendere l’incarnato luminoso e a ridurre le discromie provocate dall’acne a partire dai 25 anni.

3 – Come usarlo

Si tratta di un potente esfoliante, che va usato con cautela e progressivamente per ridurre al minimo la possibilità di irritazioni. La pelle necessita di tempo per assuefarsi ai suoi effetti : all’inizio è sufficiente applicarlo una o due volte alla settimana, prendendo sempre in considerazione le istruzioni riportate sulla confezione. Durante i primi periodi, è normale avvertire una leggera irritazione e secchezza, che tenderanno a svanire non appena la pelle si sarà abituata all’uso di questa sostanza.

L’acido ialuronico e i suoi mille benefici

L’acido ialuronico è una delle più potenti sostanze naturali in grado di apportare benefici alla cute del viso. Ecco 8 vantaggi che può offrire:

Idrata in profondità

Aiuta a ridurre le rughe

Stimola la produzione di collagene

Rafforza la barriera cutanea

Rende la pelle più elastica

Nutre la pelle

Riduce l’infiammazione

Aiuta a prevenire la formazione di macchie scure

In una sola crema, dunque, si potranno ottenere tutti i benefici dell’acido ialuronico e del retinolo, ma con l’aggiunta di vitamina E ed aloe vera!

E voi? comprerete questa crema viso ormai diventata virale?

