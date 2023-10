Il trucco monocromatico è la tendenza make up più amata dalle star. Un’evoluzione del trucco naturale, in cui l’unica condizione importante è quella di applicare lo stesso colore sia per gli occhi che per le guance e le labbra.

Il trucco monocromatico è la tendenza make up più amata dalle star: il look

Il trucco monocromatico è un trend make up che molte star stanno provando, per ottenere un effetto sofisticato senza troppi sforzi, fino a sembrare quasi struccate. L’ultima ad aver sfoggiato questo beauty look, come riportato da Vanity Fair, è stata Jennifer Lopez. La pop star ha scelto una base del viso ambrata, con pelle perfettamente levigata e un contouring a dir poco perfetto. Lo sguardo è stato valorizzato dall’ombretto nei toni marrone, ma il dettaglio che ha colpito riguarda le labbra con un rossetto nude en pendant con unghie dello stesso identico colore, dal finish rigorosamente glossy. Per comprendere al meglio questa tendenza, Vanity Fair ha chiesto consiglio a Nikki deRoest, global make-up artist per il brand Bobbi Brown. Negli anni ’80 lavorava nei backstage, dove vedeva crescere la frustrazione per non avere un fondotinta in grado di andare bene su tutte le carnagioni. Per risolvere questo problema era costretta a miscelare da sola diverse nuance per ottenere quella giusta, fino a quando nel 1991, dopo l’incontro con un farmacista, ha lanciato il primo rossetto in 10 tonalità con base marrone. A quel punto Bobbi Brwon ha fatto il passaggio da make-up artist a imprenditrice, per far crescere il marchio e offrire prodotti per tutte le tonalità di pelle. Nel 1995 aveva già conquistato molte star di Hollywood, puntando sul trucco che c’è ma non si vede, sovrapponendo nuance naturali per ottenere un effetto struccato che ha conquistato tutti.

Trucco monocromatico, tendenza tra le star: cos’è?

L’esperta ha spiegato che lo scopo del trucco monocromatico è quello di trovare un’armonia tra il colore degli occhi, delle guance e delle labbra. “Mi piace iniziare con un rossetto e poi utilizzo la stessa tonalità sulle guance, per poi dare un tocco anche sulle palpebre” ha spiegato Nikki deRoest, interpellata da Vanity Fair. Ha aggiunto che si può usare qualsiasi rossetto o blush in crema, basandosi sempre sulla tonalità della carnagione. Il trucco monocromatico ha il vantaggio di essere bilanciato e facile da realizzare, ottenendo un risultato spettacolare senza troppi sforzi. “Su Rosie Huntington-Whitely l’ho provato diverse volte, lei adora spalmarsi il blush sulle palpebre. Mi vengono in mente anche Hailey Bieber e Emma Roberts, se penso a questo look. È sicuramente uno di quelli che amo di più realizzare” ha raccontato Nikki deRoest, parlando delle star che amano questa tendenza, che potrebbe aver preso ispirazione dal make up degli ani ’50.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: