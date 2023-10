Mascara Maybelline: i migliori per gli occhi

I prodotti di make up disponibili in circolazione sono davvero tanti, ma alcuni marchi sono molto più famosi di altri. Un esempio è proprio il mascara Maybelline, un brand molto noto e apprezzato che si differenzia per le tante novità che propone ogni stagione. Scopriamo quali sono le varie tipologie in questo settore.

Mascara Maybelline

Maybelline è un marchio ormai diventato iconico grazie soprattutto ai tantissimi prodotti di make-up che propone alle consumatrici. Il mascara Maybelline appartiene a questa categoria con tantissimi modelli e tipologie da provare per poter allungare le ciglia.

Sebbene siano in commercio già da diverso tempo, questo tipo di prodotto è usato da tantissime consumatrici al punto che le formule del genere sono già diventate iconiche. Un marchio da avere nel proprio beauty case per ritoccare e sistemare il trucco delle ciglia.

Il brand di mascara Maybelline propone poi sempre tantissime tipologie in modo da venire incontro alle esigenze di ognuna. Il mascara poi va scelto a seconda del tipo di effetto che si vuole ottenere per quanto riguarda le ciglia. Alcuni prodotti garantiscono uno sguardo intenso, mentre altri molto delicati.

Tra le varie novità, non bisogna dimenticare il mascara del marchio modulabili, chiamati in questo modo poiché permettono di essere stratificati a proprio piacere in modo da ottenere un risultato diverso ogni volta. Sono diversi anche le tipologie per le ciglia finte o per un trucco waterproof.

Mascara Maybelline: novità

Inutile dire che i mascara Maybelline sono da considerarsi una vera e propria punta di diamante del marchio soprattutto per i risultati che permettono di ottenere per lo sguardo e alle ciglia. Per quanto riguarda questi giorni, sono davvero tante le novità che propone il brand per quanto riguarda questo tipo di make-up.

Lash sensational Sky High è sicuramente il migliore del marchio anche perché si compone di una formula molto leggera e fluida in grado di catturare le ciglia. Un prodotto in grado di ottenere un effetto volumizzante per uno sguardo particolarmente intenso e senza grumi.

Falsies Surreal è un’altra delle tante novità e si contraddistingue per una formula particolarmente leggera con cere e oli vegetali in grado di nutrire e dare la giusta idratazione alle ciglia con un effetto particolarmente intenso e nero adatto anche per ciglia finte.

Oltre a queste tipologie, si trova anche il mascara Maybelline Snapscara con lo scovolino sagomato a cucchiaio che è in grado di distribuire dalle radici alle punte il prodotto sulle ciglia.The Colossal Curl Bounce mascara dona invece ciglia che si aprono verso l’alto come a formare un ventaglio.

Mascara Maybelline: ordine Amazon

Sul noto e-commerce è possibile trovare diverse tipologie di questo make up con offerte e promozioni da non perdere. Cliccando l’immagine si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica presenta i tre migliori mascara Maybelline con la descrizione di ognuno per avere ciglia lunghe e intense.

1)Maybelline New York Sky High mascara

Un mascara di tipo volumizzante e dall’effetto lunga ciglia per gli occhi. Un kit che contiene un mascara che ha diverse proprietà e dona effetti sensazionali alle ciglia. Adatto anche a coloro che portano le lenti a contatto. Dotato di applicatore dallo scovolino sensibile che non lascia grumi. Ha diverse setole per le ciglia forte.

2)Maybelline New York sky high lash sensational maschera volumizzante

Sono due tipi di mascara volumizzante e allungante per le ciglia dal colore nero intenso. Permette di ottenere ciglia che siano definite e lunghe. Lo scovolino le allunga ed è anti grumi. Dotato di pigmenti neri e indicato per occhi sensibili.

3)Maybelline New York mascara Falsies Surreal Waterproof

Garantisce di avere delle ciglia con effetto extensions oltre l’immaginazione. Lo scovolino è a forma di elica con le setole lunghe e intrecciate in grado di avvolgere le ciglia. Si consiglia di applicarlo dalle radici alle punte con formula che resiste all’acqua.

Con il mascara Maybelline, anche altri trucchi da applicare per la stagione invernale.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.