Da quando è scoppiato il pandoro-gate, Chiara Ferragni si è ritrovata in una sorta di tempesta finanziaria. Il silenzio sui social, forse scelto per motivi di salute, o semplicemente per far parlare meno di sé, sta mostrando le sue conseguenze negative in termini economici. Secondo quanto riportato da Domenico Giordano, capo dell’agenzia di comunicazione Arcadia, l’influencer avrebbe subito un’importante perdita di follower e introiti derivanti dagli sponsorizzazioni sui suoi profili social.

Chiara Ferragni: perdita di follower e crollo nell’engagement

Giordano, intervistato da Il Giornale, ha dichiarato che Chiara Ferragni avrebbe perso circa 500 mila follower dal 15 dicembre, oltre a subire un crollo nell’engagement dei suoi post. Il declino ha influito direttamente sui suoi guadagni, poiché ogni post sponsorizzato avrebbe un valore di circa 93 mila euro. Considerando che in passato Chiara pubblicava circa 10 post adv al mese, si stima una perdita mensile di circa un milione di euro. Inoltre, Giordano sottolinea che anche le stories, sebbene con un valore inferiore rispetto ai post, hanno contribuito alla perdita economica, con un’ulteriore stima di 500 mila euro perse.

Chiara Ferragni, pandoro-gate: l’impatto sulle finanze e sui brand

In totale, l’analisi di Giordano suggerisce che Chiara Ferragni avrebbe perso circa 5 milioni di euro nel trimestre successivo allo scoppio dello scandalo. Questo dato mette in luce il forte impatto negativo che il pandoro-gate ha avuto sulle entrate dell’influencer, che è stata costretta a interrompere le sponsorizzazioni e a ridurre drasticamente la frequenza dei suoi post sui social. Tuttavia, non è solo una questione di perdite finanziarie: il declino dell’engagement e la perdita di follower possono danneggiare la reputazione e il brand di Chiara Ferragni sul lungo periodo

Chiara Ferragni: le ripercussioni sulla reputazione e nuove strategie

Resta da vedere se Chiara Ferragni riuscirà a invertire questa tendenza. Se riuscirà a riconquistare la fiducia, al momento persa, di alcuni suoi follower. Il suo destino digitale poggia ora sul delicato equilibrio tra riscatto e declino. L’influencer dovrà dimostrare non solo un impegno costante verso il suo pubblico, come ha fatto recentemente, mostrando un maggiore coinvolgimento con i suoi seguaci su Instagram, rispondendo ai commenti e cercando di ristabilire un legame con loro. Ora non resta altro che vedere se tutto ciò sarà sufficiente per recuperare quel che è stato perso lungo la strada del pandoro-gate.

