Che la Mercoledì Addams di Tim Burton sia icona di stile ormai è assodato. L’interpretazione di Jenna Ortega ha fatto innamorare il pubblico e pochi giorni dopo la serie-tv Netflix è scoppiata la tendenza fashion ispirata alla piccola di casa Addams.

Protagoniste dei look di Ortega sono state le scarpe: a quali brand appartengono e qual è il loro prezzo?

Le scarpe di Mercoledì Addams sono tendenza mondiale

Sui social sono esplose numerose domande su dove potere acquistare il modello di scarpe che Jenna Ortega indossa nella serie dedicata a Mercoledì Addams: «Qualcuno sa che modello sono esattamente queste scarpe? Ne ho un dannato bisogno» chiedono gli utenti su Twitter; scopriamo insieme il brand di appartenenza e il relativo prezzo.

Il modello in questione (che è anche quello più presente nella serie) è un modello luxury, firmato Prada. Come bene si potrà immaginare, essendo un brand di alta moda il prezzo è altrettanto alto: si parla infatti di circa 920 sterline, che in euro corrisponderebbero a più di 1000 euro (1.045,52 € per la precisione).

Il modello Prada è sicuramente il più high cost attualmente in commercio, ma sono molti i brand più low cost che si sono affrettati a riproporre modelli simili, proprio per offrire a tutti e a tutte la possibilità di ispirarsi all’iconico stile della giovane Mercoledì.

Quelle Prada non sono le uniche scarpe indossate da Jenna Ortega; gli occhi più attenti, infatti, avranno sicuramente notato anche le sneakers Slider Back, particolari per il loro elevato plateau. Quest’ultimo modello è firmato Naked Wolfe e il prezzo tocca circa i 200 euro. Dunque, si tratta di un modello più “economico” rispetto a quello Prada, ma comunque assolutamente in tendenza fashion.

Mercoledì Addams è l’icona dark più fashion degli ultimi tempi

La serie di Tim Burton spinge molto sull’attualità, sui valori del femminismo e, senza ombra di dubbio, sul concetto di moda. Mercoledì Addams è la ragazzina dark cupa e solitaria che, nella sua totale stranezza, riesce a essere una delle più fashion di tutta la serie. L’ intero guardaroba della protagonista, infatti, rispecchia alla perfezione lo stile tipico di Burton: la costumista Colleen Atwood, infatti, collabora con il regista da numerosi anni. Parliamo infatti di film come Alice in Wonderland, Edward mani di forbice, Big Fish e Sweeney Todd, ricordati anche proprio per l’incredibile stile.

Mercoledì Addams è riuscita a conquistare il mondo senza sbattere le palpebre; il suo stile gotich-fashion ha ispirato moltissimi outfit di giovani ragazze, che prontamente si sono trovate a emulare il particolare balletto della protagonista indossando abiti neri, camicie con colletto vaporoso, scarpe con plateau altissimo e magliette a righe bianche e nere. Il tocco di personalità? Le treccine nere e la frangetta, immancabili quando si parla di Mercoledì Addams.

Dove vedere la serie di Tim Burton

Se ancora non avete avuto modo di vedere la serie-tv, questo è il segno che è ora di recuperare. Mercoledì, infatti, è disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di Netflix. La piccola di casa Addams non vede l’ora di conoscervi!