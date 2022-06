Ormai tutti sanno che a casa Ferragnez la condivisione è all’ordine del giorno; pochi giorni fa, infatti, i due piccoli di casa, Leone e Vittoria, sono stati “paparazzati” dai genitori Chiara Ferragni e Fedez proprio come due star, entrambi in accappatoi personalizzati e con in mano due borracce scintillanti e super di lusso.

Dietro questi accessori c’è lo zampino di “Zia Donatella”, così la conoscono i due pargoli. Infatti, Donatella Versace non è per loro solo la grande stilista che tutto il mondo conosce, è molto di più: è considerata a tutti gli effetti una persona di famiglia alla quale, a partire da Chiara e Federico, sono tutti molto legati.

Per questa ragione, da brava “zia”, Donatella ha deciso di omaggiare Leone e Vittoria di due regali brandizzati Versace: un accappatoio blu con ricamato il nome “Leo” per lui e uno rosa con scritto “Vitto” per lei.

Ma non solo: infatti, tra i cadeaux di zia Donatella vi sono anche due borracce glitterate personalizzate con le iniziali dei nomi Leone e Vittoria; un tripudio di glitter e di lusso che si allontanano dal concetto di sobrietà, termine poco affine con la maison milanese.

Quanto costano gli accappatoi Versace di Leone e Vittoria

I pezzi forti dei regali ricevuti da Donatella Versace sono sicuramente gli accappatoi brandizzati e super personalizzati.

Leone e Vittoria, infatti, nelle fotografie mostrate sui social qualche giorno fa, sono ritratti sorridenti e spontanei mentre indossano questi capi di extra lusso.

Forse il dettaglio più incredibile è la spensieratezza e la non consapevolezza di ciò che stanno realmente indossando (se pensiamo prettamente al valore economico e all’appartenenza del brand); i due piccoli sono felici perché hanno ricevuto qualcosa da Donatella che, per loro, è realmente una zia, quindi il valore affettivo – per loro, in questo momento – vale molto di più del capo in sé.

Ma veniamo agli accappatoi.

Essi sono identici a quelli che Donatella aveva fatto realizzare per i genitori Chiara e Fedez, in occasione del Met Gala. Il concetto era lo stesso: personalizzazione con il nome stampato sulla schiena e logo del brand in bella vista, ovviamente.

Anche per i bambini la stilista ha voluto proseguire su questa linea, per dare anche coerenza e linearità a tutta la famiglia. La caratteristica stilistica? Presenza del logo Versace jacquard e stampa in stile Barocco sulle maniche, sulla cintura (in gergo self-tie), sulle doppie maniche e sul cappuccio.

Sul sito ufficiale del brand, questi accappatoi hanno il prezzo di 410 euro.

Le tazze da viaggio già avvistate nella serie “The Ferragnez”

Oltre agli iconici accappatoi, Leone e Vittoria hanno ricevuto anche due tazze/borracce made by Versace.

Non sono tazze qualsiasi, sono delle vere e proprie opere d’arte e di lusso. Per gli occhi più attenti, sono le stesse che sia Fedez, sia Donatella hanno in mano in alcune scene della serie “The Ferragnez”!

Leone ha la sua tazza personalizzata di colore blu e ricoperta di glitter, con incisa l’iniziale del suo nome, mentre Vittoria ha la stessa versione ma in rosa e, ovviamente, l’iniziale del suo nome.

Il tutto risulta coordinato e in perfetto stile Versace: poteva Donatella non centrare il punto? Impossibile.

Sul sito ufficiale, le “tazze da viaggio” nel modello base hanno un prezzo di 850 euro.

Direi che come regali Donatella si è impegnata molto, non trovate?