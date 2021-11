Il fotografo stanitense David LaChapelle ha realizzato le fotografie dei poster per The – Ferragnez, la serie di Amazon Original dedicata alla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez.

The Ferragnez – la serie

Attraverso i social Chiara Ferragni e Fedez hanno postato le prime immagini ufficiali della serie The Ferragnez, interamente dedicata alla loro vita e alla famiglia (nelle immagini sono infatti presenti le sorelle con i rispettivi fidanzati, i genitori, i figli e persino il cane Matilda).

La serie debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a partire da dicembre 2021. I poster ufficiali della serie sono stati realizzati da David LaChapelle, il fotografo statunitense famoso per le sue immagini esagerate e quasi surreali.

The Ferragnez: di cosa parlerà la serie

La serie ambisce a raccontare i retroscena della vita della famiglia di Chiara Ferragni e Fedez a partire dagli ultimi mesi del 2020 fino ai primi del 2021 (compresa la nascita della piccola Vittoria).

La serie si comporrà in tutto di 8 episodi prodotti da Banijay Italia per Amazon Studios.

The Ferragnez: cosa aspettarsi dalla serie

In tanti tra i fan sui social non vedono l’ora di vedere la serie tv ed è già partito il count down per dicembre (anche se ancora non è stata resa ufficiale la data d’uscita). Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso l’ultimo anno tra numerosi impegni di lavoro e familiari: in particolare, il 23 marzo 2021, è nata la loro secondogenita, Vittoria Lucia Ferragni.

Nelle ultime settimane invece Fedez ha pubblicato il singolo apripista del suo nuovo album e Chiara Ferragni ha lanciato sul mercato la sua nuova collezione di gioielli. I fan sui social non vedono l’ora di sapere cosa riserverà il futuro alla coppia, diventata sempre più famosa anche grazie ai social network (grazie ai quali i due condividono molto della loro vita privata).