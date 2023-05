Quanto costa la Jackie di Chiara Ferragni? Il prezzo della borsa di lusso

Che cosa c’è di meglio di una borsa nera come tendenza? Una borsa nera di Gucci lanciata in trend da Chiara Ferragni, ovviamente. L’imprenditrice digitale ha scelto di sfoggiare negli ultimi suoi outfit la griffatissima borsa targata Gucci, appartenente alla linea Jackie 1961. Un vero e proprio passepartout per ogni occasione; perché si sa, il nero sta bene con tutto!

La borsa nera Gucci di Chiara Ferragni è la tendenza moda del 2023

La bella stagione del 2023 lancia nuove tendenze moda e lascia anche dei grandi evergreen in ogni guardaroba. Come accade per l’abbigliamento, anche gli accessori vogliono la loro parte e ce ne sono alcuni, specialmente le borse, che riescono a donare a ogni look quel pizzico di personalità in più che non guasta mai. Chiara Ferragni questo lo sa bene, talmente bene che a pochi giorni dal lancio di The Ferragnez 2 ha voluto sfoggiare qualche outfit fashion in giro per Milano. L’imprenditrice digitale ama i look spesso audaci, ma ama accostare a capi più impattanti qualcosa di più “classico” e pulito. È il caso della Jackie Bag nera di Gucci, che occupa gran parte dei suoi ultimi outfit. Una borsa in pelle nera appartenente alla collezione Autunno-Inverno 2020 della maison e caratterizzata da una linea minimal ma meravigliosamente cool. La forma della borsa è a mezza luna e la chiusura è a pistone dorata. Portabile a braccio (sulla spalla), la Jackie Bag di Gucci è ovviamente acquistabile sul sito ufficiale del brand e su tutti gli altri siti che lo rivendono.

Il prezzo? Nello stile luxury: la Jackie Bag di Chiara Ferragni raggiunge i 2500 €.

Come abbinare la borsa nera Jackie Bag di Chiara Ferragni: consigli di stile per essere in tendenza

L’influencer milanese è innamorata della sua borsa Gucci, soprattutto ora che arriva la bella stagione. Accessorio versatile e adattabile a ogni contesto, la Jackie Bag di Chiara Ferragni può essere indossata letteralmente con tutto. Ferragni, infatti, ha pubblicato diverse fotografie in cui accanto agli stili più diversi compariva lei, nella sua perfetta linea e nel suo stile immortale. Essendo nera ed essendo particolarmente minimal come costruzione, la Jackie Bag di Gucci può essere indossata sia in occasioni più informali, come una passeggiata in centro o come una giornata di shopping con le amiche, sia per contesti più eleganti. Avete una cena elegante? La Jackie Bag può essere la borsa della sera! Avete un evento, una laurea, una mostra o qualcosa di importante? La Jackie Bag è la soluzione e non sbaglierete mai.

Chiara Ferragni è riuscita ad adattarla a look talvolta anche piuttosto audaci. L’abbiamo vista passeggiare per Milano con un completo extra short con tanto di crop top Calvin Klein e mini-gonna, ma l’abbiamo vista anche in una mise più sobria: pantaloni lunghi beige, mocassini neri, top arancione e giacchetta abbinata. Il nero si sposa alla perfezione ed è proprio questo il segreto della Jackie Bag di Gucci: plasmarsi in base al mood, adattarsi alla perfezione e rendere ogni look protagonista di stile.