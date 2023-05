Un'altra tendenza è stata lanciata: Chiara Ferragni sfoggia un abito midi di Mango, ottimo per la bella stagione, si spera, in arrivo.

Quando si fa il nome di Chiara Ferragni è impossibile non parlare di moda. Lo stile dell’imprenditrice non è definito e non cammina dentro un perimetro chiuso, ma spazia tra i mood della sua personalità e si lascia travolgere dalle mode del momento. È il caso di uno degli ultimi outfit postati sui social, che la vede indossare un abito nero midi di Mango, perfetto per la bella stagione.

Il tubino nero di Chiara Ferragni è di Mango e ha un prezzo accessibile

Sebbene la bella stagione stia tardando un po’ ad arrivare, Chiara Ferragni ha deciso di lanciare una nuova tendenza in fatto di moda e in particolare di abiti. Sul suo profilo Instagram Ferragni ha scelto di pubblicare un outfit particolarmente raffinato ma allo stesso tempo molto fresco e cool. Si tratta di un abito midi di Mango total black con rifiniture bianche. Il modello è un tubino e i dettagli cut out in vita estesi fino alla schiena, scoperta, richiamano uno stile giovanile e in linea con le tendenze del 2023, specie quelle della Primavera-Estate. Semplice ma non troppo, il tubino di Mango ha anche uno spacco frontale posizionato all’altezza della coscia: sensuale, femminile e aderente nei punti giusti.

Il prezzo dell’abito è accessibile e appartiene alla nuova collezione di Mango: 59,99 € è la cifra che andrete a spendere se vorrete vestire la nuova tendenza lanciata da Chiara Ferragni.

Come abbinare l’abito midi di Mango di Chiara Ferragni

L’abito scelto da Chiara Ferragni è semplice di partenza, ma i suoi dettagli lo rendono all’altezza dello stile e della femminilità. L’influencer imprenditrice ha scelto di abbinarlo in modo minimal: ai piedi Ferragni indossa un paio di mules bianche e come accessori punta a una borsa targata Prada in pelle nera.

Essendo un tubino ed essendo nero la sua versatilità è assoluta. Gettonatissimo per eventi serali, per un aperitivo con le amiche o per una cena anche romantica, l’abito midi di Mango riesce a inserirsi in più contesti senza risultare mai banale. Ferragni lo abbina a un paio di mules aperte, ma andrà benissimo sia con un paio di décolleté (se volete la tendenza scegliete un paio di slingback), sia con un paio di sneakers o mocassini, più idonei per il giorno.

Come accessori scegliete ciò che più vi rappresenta: difficilmente riuscirete a sbagliare con un abito del genere. La sua sensualità è totale e ogni silhouette sarà messa in risalto nel migliore dei modi. Avendo le maniche lunghe, il tubino di Mango basta da solo: date le temperature di stagione, infatti, pare che le maniche lunghe siano ancora necessarie.

Chiara Ferragni ha regalato una nuova tendenza: disponibile sia in nero con dettagli bianchi e in bianco con dettagli neri, l’abito di Mango diventa la soluzione perfetta quando si cerca qualcosa di semplice da abbinare, ma che sia comunque stiloso al punto giusto. L’idea è quella di sentirsi sempre a proprio agio e alla moda e Ferragni, per quanto ami la moda luxury, regala soluzioni più low cost.