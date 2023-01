Look coordinato per la showgirl Melissa Satta e per il figlio Maddox. Protagonista dell'outfit è la giacca Ralph Lauren di raso verde, sportiva e luxury

Si chiama Merenda e Champagne l’evento milanese che ha visto la partecipazione di numerose mamme e di numerosi papà in compagnia dei propri figli, invitati dal noto brand di lusso Ralph Lauren per il lancio del nuovo Children’s store.

Tante le celebrites presenti, tra cui anche Melissa Satta e con lei il figlio Maddox.

Melissa Satta e Maddox: stesso outfit, stesso stile

La showgirl Melissa Satta ha scelto di partecipare all’evento fashion sfoggiando un look perfettamente matchato con il figlio Maddox. I due si sono presentati in Via della Spiga, a Milano, con jeans, camicia denim, t-shirt bianca sotto e una giacca Ralph Lauren verde smeraldo sportiva ma di impatto.

Il capo scelto da Melissa Satta e dal figlio è uno dei capi più iconici dell’abbigliamento sportivo del brand. Si tratta infatti della giacca Letterman in raso verde liscio, caratterizzata da applicazioni, toppe e ricami tipici dello stile sporty-college. Vi starete chiedendo quale sia il prezzo di tale capo di abbigliamento fashion, perciò ecco la risposta. Navigando sul sito ufficiale di Ralph Lauren, si scopre che il prezzo intero della giacca Letterman in raso verde si aggira intorno ai 599 euro.

Attualmente, però, il capo risulta scontato ma non disponibile, con un prezzo pari a 419,30 euro.

Mamma e figlio hanno scelto un capo lussuoso in occasione dell’evento e la scelta di abbinarsi in toto è stata assai azzeccata. Sappiamo infatti quanto i look matchy tra genitori e figli siano apprezzabili, soprattutto a livello social. Basti pensare ad altre celebrità come Chiara Ferragni e Fedez, spesso fotografati con outfit abbinati ai piccoli di casa, Leone e Vittoria. Ma non solo: i look coordinati vanno tantissimo anche tra le coppie di fidanzati/e e tra le coppie di fratelli e/o sorelle. Insomma, i look matchati appagano l’estetica e scatenano numerose reazioni.

Melissa Satta e Maddox: l’amore madre-figlio è qualcosa di unico

Ormai sono già trascorsi poco più di due anni dalla separazione tra Melissa Satta e Kevin Boateng. La loro relazione era cominciata nel 2011 e dall’amore tra i due è nato proprio il piccolo Maddox, che oggi ha 8 anni (è nato il 15 aprile 2014). Oggi madre e figlio vivono insieme a Milano e sono molto affiatati. Nonostante i genitori siano due personalità molto discusse e molto presenti sia sul web, sia in televisione, Maddox è sempre stato protetto da questo punto di vista. Proprio per tale ragione, infatti, sui social media di entrambi non compare troppo spesso. L’occasione dell’evento di Ralph Lauren, infatti, è stata una delle rare volte in cui Melissa Satta ha voluto condividere con tutti i suoi follower un po’ di quotidianità in compagnia del figlio. D’altronde, un look coordinato come quello Ralph Lauren meritava di essere postato.

L’ex marito, per chi non lo sapesse, ha sposato Valentina Fradegrada nell’estate 2022. Su Melissa Satta, invece, non si hanno particolari informazioni; si vociferava che avesse avuto un nuovo flirt con l’imprenditore Mattia Rivetti, ma al momento pare la showgirl sia tornata single.