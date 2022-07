Melissa Satta e Mattia Rivetti si stanno concedendo una vacanza in Sardegna, terra natale della showgirl. I due sono stati pizzicati mentre si scambiano baci parecchio passionali, tanto che si parla già di estate bollente.

Melissa Satta e Mattia Rivetti in Sardegna

La storia d’amore tra Melissa Satta e Mattia Rivetti procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti lo scorso anno grazie ad amici comuni e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo che sono stati pizzicati insieme la prima volta, i piccioncini non si sono più nascosti da flash indiscreti, tanto da condividere anche qualche immagine di coppia su Instagram. Negli ultimi giorni, Melissa e Mattia sono arrivati in Sardegna, dove erano già stati avvistati a metà giugno.

All’epoca erano solo di passaggio perché diretti alle Baleari, mentre adesso si fermeranno nella terra natale della Satta per qualche settimana.

Estate bollente per Melissa e Mattia

I paparazzi del settimanale Chi hanno beccato Melissa e Mattia a Porto Cervo, mentre si concedono una giornata di relax con gli amici Renzo Rosso e la fidanzata Arianna. Con loro, anche se non viene immortalato negli scatti, c’è anche il piccolo Maddox, il bambino che la Satta ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng.

I fotografi della rivista di Alfonso Signorini parlano di baci passionali e forti abbracci, dettagli che li fanno apparire più innamorati che mai.

Melissa Satta e Mattia Rivetti fanno sul serio

La vacanza in Sardegna, patria di Melissa, dimostra che i due fanno sul serio. Questa è la seconda estate che passano insieme, ma la precedente non si potevano ancora considerare una coppia a tutti gli effetti. All’epoca, infatti, si parlava dell’inizio di una conoscenza e non si sapeva se il rapporto avrebbe resistito alla quotidianità dei mesi invernali. La Satta e Rivetti, in barba alle chiacchiere, sono usciti vittoriosi e, ad oggi, sono più innamorati che mai.