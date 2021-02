Con una lunga carriera da modella, showgirl e conduttrice Melissa Satta è una delle donne dello spettacolo più note d’Italia. Scopriamo il suo percorso televisivo dagli inizi ad oggi.

Chi è Melissa Satta

Melissa Satta (Boston, 7 febbraio 1986) è una showgirl e modella italiana.

Per via del lavoro dei genitori trascorre l’infanzia divisa tra gli Stati Uniti e la Sardegna. Frequenta il liceo in Italia e durante questi anni scopre la sua passione per lo sport e il mondo dello spettacolo.

Per questo si iscrive alla IULM seguendo un corso che la introduce alla sua futura carriera. Inizia il suo percorso come valletta per il programma “Mio fratello è Pakistano” in onda su Canale 5 condotto da Teo Mammuccari.

L’inizio della carriera e il periodo in USA

Il primo grande programma a cui partecipa è Striscia la Notizia e qui, insieme a Thais Souza Wiggers viene scelta come velina dal 2006 al 2008.

Si avvicina inoltre in questi anni al mondo della recitazione con una parte ne “Il giudice Mastrangelo”, una fiction della Mediaset e nel film “Bastardi”.

Nel 2007 conduce inoltre con Alessandro Cattelan la tappa palermitana di un tour organizzato da MTV. Dopo questo periodo in tv si trasferisce negli Stati Uniti per Wella e qui partecipa anche ad una puntata del noto programma “Saturday Night Live”. Il soggiorno si conclude brevemente e la Satta torna a sviluppare progetti lavorativi in Italia.

Il ritorno in Italia e le storie d’amore

Al suo ritorno presenta con Platinette il programma “Scandalo al sole” di Sky e “Insideout”, il programma scientifico proposto dalla Rai. Nel 2012 viene inoltre scelta per registrare la sitcom “Amici a letto” con Omar Fantini. Dopo questo progetto di Comedy Central diventa la voce femminile di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro” a fianco di Pierluigi Pardo.

In questi anni intraprende anche una relazione con il calciatore Christian Vieri che dura dal 2006 al 2011. Dopo la rottura tra i due è un altro calciatore a conquistare il cuore della showgirl: Kevin – Prince Boateng. Nel 2014 nasce il loro bambino Maddox e due anni dopo i due si sposano per poi separarsi definitivamente alla fine del 2020.