Annalisa: il look ad Amici 2022

Il look di Annalisa ad Amici 22

Annalisa è una delle cantanti italiane più amate del momento. Con i suoi brani riesce sempre a scalare le classifiche e mostra sempre dei look davvero bellissimi, molto sensuali e anche molto eleganti. In alcune occasioni si è mostrata anche molto più audace rispetto a come la ricordavamo ad Amici. Una donna bellissima e di grande talento, che nella puntata di Amici andata in onda domenica 18 dicembre è stata un membro della giuria durante la gara di canto.

Annalisa ha giudicato i ragazzi della scuola insieme ai colleghi Stash ed Enrico Nigiotti, che presto diventerà papà di due gemelli. La cantante si è presentata con un look molto audace, che i suoi fan avevano già avuto modo di vedere grazie alle sue storie di Instagram. Un look che rispecchia anche il suo carattere, sempre più aperto e determinato, come le ha fatto notare la stessa Maria De Filippi. “Ti ho vista anche alle Iene che autocommentavi quello che ti scrivono, mi sei molto piaciuta” le ha detto la conduttrice, complimentandosi con lei.

Il suo outfit è stato particolarmente apprezzato dai fan della cantante e della trasmissione. Annalisa ha giocato mixando pelle, vernice e volumi. Ha indossato un blazer nero oversize sopra una camicia bianca con colletto strutturato. Il tocco sensuale è stato dato dai leggings in pelle neri e gli stivali in vernice, con tacco altissimo e lunghi fino al ginocchio. Una combinazione sensuale e vincente, da copiare per una serata speciale.

Annalisa ha giudicato i ragazzi di Amici durante la gara di canto, insieme ai suoi colleghi Enrico Nigiotti e Stash. Per i ragazzi era disponibile un premio davvero eccezionale, ovvero la possibilità di esibirsi al concerto di Elisa. Isobel ha vinto la gara di danza, mentre il giudizio di Annalisa e degli altri due cantanti ha portato alla vittoria di Wax e Angelina, che sono arrivati al primo posto. I due hanno affrontato una nuova sfida, giudicata dai professori, che è stata vinta dalla cantante. Annalisa ha espresso tutta la sua felicità per essere tornata nello studio di Maria De Filippi e ha ringraziato. La conduttrice le ha fatto notare che è diventata molto più sciolta e la cantante ha ironicamente promesso che nelle prossime occasioni lo sarà ancora di più. Il suo look tra pelle, vernice e tacchi alti conferma senza dubbio questa nuova versione di Annalisa, che si vede anche dai suoi ultimi video musicali. Un mix di sensualità, audacia e determinazione, che la rendono una donna accattivante e grintosa….oltre che bellissima, proprio come lei stessa canta nel suo ultimo brano di grande successo. I fan hanno apprezzato moltissimo la sua presenza in studio e anche l’outfit scelto per questa occasione così speciale.