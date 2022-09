Kate Middleton è Principessa del Galles: cosa non potrà più fare

Dopo la morte di Elisabetta II sono cambiate molte cose: Kate Middleton è la nuova Principessa del Galles e come tale non potrà più fare moltissime cose

La scomparsa della Regina Elisabetta II di Inghilterra ha portato incredibili cambiamenti all’interno della Corona Reale, oltre che un enorme e profondissimo dispiacere alla famiglia e al mondo intero.

Tutti i membri della famiglia reale da sempre devono attenersi al rigido protocollo, ricco di regole, divieti e permessi particolari.

Ora che Kate Middleton è diventata la nuova Principessa del Galles, dovrà attenersi a nuove norme e, come vedremo a breve, non potrà più fare determinate cose: vediamo insieme quali.

Kate Middleton nuova Principessa del Galles: cosa non le è più concesso fare?

Dopo la morte di Elisabetta II, Kate Middleton, moglie del Principe William (erede al trono dopo Carlo III), è ufficialmente la nuova Principessa del Galles, nonchè futura regina consorte (come Camilla Shand lo è adesso).

Prima di Middleton ci fu l’iconica e indimenticabile Lady Diana a ricoprirne il titolo, prima del divorzio e della tragica morte, avvenuta nell’agosto del 1997.

Già prima di divenire Principessa del Galles, però, Kate Middleton ha dovuto attenersi alle rigide regole previste dal protoccolo reale: ora tutto cambierà nuovamente e le cose vietate alla nuova Principessa saranno molte di più.

Anzittutto, a Kate Middleton non sarà più concesso farsi fotografie (i cosiddetti selfie) e lei e il marito William dovranno sempre apparire meno rispetto al nuovo sovrano Carlo III.

Sono dunque vietati i selfie di coppia sui social network e, ovviamente, quelli individuali.

Inoltre, Kate Middleton dovrà sempre indossare outfit dai colori neutri, mantenendo sempre una certa classe, raffinatezza, buon gusto e discrezione. Bandite ovviamente le palette sgargianti e benvenuti completi sobri. Assolutamente vietati abiti e gonne troppo corti; tutte le lunghezze dovranno arrivare sotto il ginocchio. Le gambe nude, infine, sono vietate: calze e collant (neutre o nere) dovranno sempre esseri presenti!

Rimanendo sempre dentro il tema dell’estetica, Kate Middleton non potrà mostrare manicure rosso fuoco, onde evitare di catturare l’attenzione dei sudditi. Per tale ragione, dunque, dovrà propendere per tonalità nude, beige, salmone o lattiginose.

Per quanto riguarda il suo rapporto con William, Kate Middleton non potrà farsi vedere in momenti di tenera effusione con quest’ultimo: niente baci, niente abbracci e niente carezze in pubblico.

Infine, ma non per importanza, l’assoluto divieto degli autografi: la nuova Principessa del Galles non potrà più firmare autografi, proprio come il marito William. In realtà si tratta di un divieto esteso anche ad altri membri della royal family, per evitare che attraverso una firma quest’ultima possa essere falsificata da qualche presunto truffatore con brutte intenzioni.

Che cosa succede se Kate Middleton non si attiene al protocollo reale?

La storia racconta di come Lady Diana abbia più volte trasgredito al protocollo reale, indossando abiti corti e attillati, mostrando unghie rosse e creando, di conseguenza, non poco scompiglio mediatico in tutto il mondo, ma soprattutto all’interno della famiglia reale. Kate Middleton in questo è sempre stata molto rigida alle regole, rispettandole senza troppa fatica.

Stando quindi all’indole della nuova Principessa del Galles, è improbabile che possa decidere di trasgredire al protocollo e andare contro le regole previste. Qualora dovesse succedere, però, la sua reputazione sarebbe sicuramente messa a rischio e comincerebbe a essere giudicata in malo modo dal sovrano e dal pubblico in generale. Per ora, però, il rischio che avvenga ciò è decisamente molto basso, se non inesistente.