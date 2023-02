Ancora una volta Letizia Ortiz conferma di essere una vera regina di stile e di tendenza. La reale spagnola ha infatti sfoggiato un abito di Mango semplice e lineare diventato nel giro di poco già la principale tendenza per la stagione primaverile 2023.

Chi ha detto che il low cost non possa essere cool? Letizia di Spagna ce lo ha dimostrato alla grande.

L’abito di Mango di Letizia Ortiz è la tendenza per la primavera 2023

In occasione dell’inaugurazione della mostra Sorolla Through Light presso il Palazzo Reale di Madrid, Letizia Ortiz ha sfoggiato un look low cost brandizzato Mango. La regina di Spagna si è presentata all’evento insieme a Filippo VI e ha scelto di sfoggiare un abito midi total black/grigio molto scuro semplice e lineare di Mango.

Il modello è a girocollo con maniche lunghe e la vita è tenuta stretta da una cintura in pelle, perfetta per segnare alla perfezione il punto vita e addolcirne la silhouette.

A completare il look scuro Ortiz ha scelto di abbinare una giacca in pelle rossa vivacissima e colorata firmata Carolina Herrera. Il colore della giacca riprende sia quello della cintura in pelle firmata Mohel, sia quello della clutch e, infine, anche quello delle décolleté, firmate Magrit.

Infine, gli immancabili gioielli: Letizia Ortiz ha scelto di impreziosire il look indossando orecchini e anelli firmati rispettivamente Gold & Roses e Coreterno.

La regina di Spagna indossa spesso capi di abbigliamento di Mango e di Massimo Dutti ma, soprattutto, cerca di puntare sempre alla sostenibilità. Non a caso, infatti, anche l’abito scelto per l’occasione artistica è realizzato in fibre riciclate e sostenibili, dimostrando ancora una volta quanto per lei l’ambiente sia importante.

Un look apparentemente semplice e poco creativo, ma Letizia di Spagna è riuscita a renderlo originale e in perfetta tendenza, soprattutto per la prossima stagione primaverile. L’accostamento cromatico colpisce e addolcisce: il rosso dona luce alla base scura dell’abito di Mango e i dettagli rendono il look perfetto.

Come abbinare l’abito di Mango di Letizia Ortiz

Essendo un abito molto pulito e lineare, quello di Letizia Ortiz firmato Mango può essere abbinato letteralmente con tutto. La sua base scura quasi tendente al nero è in realtà un punto di forza, proprio perché si può abbinare con tonalità vivaci e tendenti già alla primavera. L’abito è versatile e in base all’occasione e al momento della giornata può essere personalizzato in più modi.

Se avete un evento serale elegante e formale, ad esempio, potreste pensare di impreziosire l’abito con una cinturina in vita, décolleté nere e una bella giacca in tinta con cappotto. Diversamente potreste realizzare un outfit simile a quello di Letizia Ortiz: smorzate la base scura con il colore che più amate e non abbiate paura di osare: la creatività è padrona di stile.

L’abito di Mango scelto dalla reale spagnola appartiene a una vecchia collezione del brand, ma in commercio esistono numerosi modelli molto simili. Vi basterà attivare i filtri di ricerca giusti e troverete il modello che più fa per voi: midi, grigio scuro/nero, maniche lungo e girocollo. L’abito perfetto per la nuova stagione entrerà d’obbligo nel vostro guardaroba.