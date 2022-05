Come vi atteggereste se a un evento importante incontraste una persona che indossa il vostro identico vestito? È successo a Letizia Ortiz, regina di Spagna, la quale ha dato prova di grande eleganza e savoir-faire, comportandosi nel modo più adeguato possibile, ovvero reagendo con una bella e sana risata.

È capitato alla trentesima edizione del Consiglio reale sulla disabilità, un’occasione che stava particolarmente a cuore alla regina, dal momento che si trattava della consegna del premio che porta il suo nome, “Queen Letizia Awards 2021”, pensato per promuovere i diritti delle persone con disabilità.

Quanto costa l’abito di Letizia Ortiz che ha fatto il giro del mondo

A portare lo stesso abito low-cost firmato Mango era proprio la premiata, ovvero la docente di Diritto Civile all’Università di Siviglia Inmaculada Vivas Tesón.

Il vestito era uno smanicato bicolore da un lato bianco e dall’altro nero, dal taglio svasato e lo scollo tondo, come un particolare yin-yang nelle vetrine primaverili accessibile alla modica cifra di 49.99 euro. Del resto, si tratta di un capo che, in virtù del design peculiare e del contrasto di colori che dà subito all’occhio, cattura immediatamente l’attenzione, mantenendola viva. Il look della regina, però, era tutt’altro che trascurato, come si potrebbe invece erroneamente pensare.

Infatti, aveva anche un’elegante borsa nera di Hugo Boss e décolletées affilate in vinile firmate Magrit, nonché orecchini a stella Chanel.

La scena della premiazione

Avvolta nel suo abito geometrico, quasi come fosse un leggendario quadro cubista, la regina incrocia lo sguardo della premiata, divenuta tale per la sua attività di ricerca sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività o ADHD, che consiste in un serio disordine dello sviluppo neuro psichico del bambino caratterizzato da iperattività, marcata incapacità a concentrarsi e impulsività. La regina non riesce a soffocare una piccola smorfia di disappunto: la bocca s’inarca come se non si capacitasse appieno dell’accaduto, finché anche la docente, ugualmente spiazzata, cerca di allentare la tensione che aleggia inconfondibilmente nell’aria con il suo sorriso migliore, tagliato di netto. La regina, ormai quasi divertita, apre le braccia in aria, in un gesto che sembra voler dire «pazienza, può succedere!», quindi le due si abbracciano motteggiando su quella coincidenza davvero bizzarra.

Coincidenza x2

Non è la prima volta che Letizia Ortiz trova una donna vestita alla stessa maniera sua. Già a novembre del 2013, in occasione di un viaggio negli USA, l’allora principessa della Asturie si trovò a portare un vestito di Boss che era il medesimo scelto da una donna dello staff. Regina del popolo? Forse no, ma Letizia Ortiz è senz’altro la prima regina di Spagna “borghese”, inizialmente nota come giornalista TVE. Nel suo discorso agli spagnoli a nozze annunciate, il re Juan Carlos I dichiarò contestualmente: «Una generazione più giovane merita di andare avanti. Mio figlio Felipe incarna la stabilità e l’istituzione della monarchia, ha la maturità per regnare e aprire una nuova fase.». Non le si può del resto non riconoscere che, in vent’anni di matrimonio, Letizia Ortiz ha appreso a menadito “il mestiere da regina” dimostrando un’affabilità e una grazia davvero fuori dal comune.