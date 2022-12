La regina iberica Letizia Ortiz ha fatto ritorno a Madrid dopo una tappa a Los Angeles. Per l'occasione ha sfoggiato un abito grigio in lana merino.

Il look da lavoro di Letizia Ortiz: abito in lana merino in scala di grigi

Letizia Ortiz ha portato a termine gli ultimi impegni di lavoro prima delle vacanze di Natale. Rientrata da un viaggio a Los Angeles dove ha inaugurato un nuovo istituto culturale, la regina ha fatto ritorno nella sua bella Madrid, dove ha trovato un clima decisamente differente.

Rientrata a Madrid, Ortiz ha partecipato a un’importante riunione di lavoro nelle vesti di Presidente onoraria della Fad, fondazione che si occupa della lotta alle dipendenze giovanili.

Da sempre icona di stile ed eleganza, anche questa volta Letizia Ortiz ha dato prova del suo gusto estetico in fatto di abiti, sfoggiando un look perfetto per una riunione di lavoro o, in generale, pe un contesto da ufficio formale.

Scala di grigi per la regina iberica: per l’occasione Ortiz ha optato per un abito lungo dal design a collo a sciarpa. Maniche lunghe, due spacchi sottili (uno in fondo alla gonna, l’altro a livello della clavicola) e una cintura nera molto alta adatta a enfatizzare il punto vita.

Composto da una percentuale di Ivocell, una fibra particolarmente nota tra i materiali sostenibili, e lana merino: un mix perfetto, caldo e confortevole.

L’abito arriva da una maison molto famosa in Spagna; si tratta infatti di Adolfo Domínguez, uno dei brand più in voga nel paese e, come si può ben notare, molto apprezzato da Letizia Ortiz. Dando un veloce sguardo al sito ufficiale del brand, si può presto immaginare che il prezzo dell’abito si aggiri sotto i 300 € (attualmente sul sito ci sono molti sconti e occasioni speciali).

Letizia Ortiz ha scelto di completare il suo look formale abbinando all’elegante abito grigio in lana merino un capospalla total black di Carolina Herrera. Ai piedi, invece, un bel paio di stivali sopra il ginocchio brandizzati Steve Madden.

Non potevano mancare gli accessori, ovviamente: Ortiz sceglie una doctor’s bag made by Mauska; una borsa di medie dimensioni abbinata al nero del cappotto.

Insomma, ancora una volta Letizia Ortiz centra lo stile in tutto e per tutto: nella sua semplicità riesce sempre a conquistare ogni situazione e atmosfera. Linee pulite, colori monocromatici, sfumature soft e giustissimi accessori; tutto nell’outfit è risultato perfetto.

L’ispirazione che Letizia Ortiz offre è impeccabile; difficile non rimanerne affascinati. Certo, la sua personalità aiuta a ottenere un risultato vicino alla perfezione, ma allo stesso tempo l’ex giornalista dà prova di un assunto molto importante per quanto riguarda il fashion world: anche nei contesti d’ufficio si può essere eleganti senza esagerare. Bastano pochi e semplici accorgimenti e si possono ottenere grandi risultati.

I colori sobri e le tinte unite, molte volte, salvano l’outfit: se lo dice Letizia Ortiz, non resta che crederci e provare a sperimentare. Eleganza e raffinatezza, ecco le parole chiave.