Quanti follower ha perso Chiara Ferragni, con il caso Balocco? se volete saperne di più in merito, questo è di sicuro il posto giusto. Vediamo quindi di scoprirlo insieme.

Chiara Ferragni e il caso Balocco, quanti follower si sono persi?

Il caso Balocco e l’ultimo scandalo delle uova di Pasqua hanno portato alla perdita di 80mila follower per Chiara Ferragni.

Secondo una prima valutazione delle associazioni dei consumatori, il danno sarebbe di 5 milioni di euro, ma questa è solo una stime preliminare.

Secondo Roberto Esposito, Ceo di DeRev, azienda leader nella strategia e nella comunicazione digitale, il danno è principalmente di natura reputazionale ed influenzerà le attività commerciali gestite. Quanto ai follower, negli ultimi tre giorni ne sono stati persi più di 66 mila, ma se rapportati ai 29,7 milioni di partenza, la perdita è appena dello 0,2 per cento, anche in considerazione della crescita ottenuta nel corso dell’anno con l’operazione Sanremo e altre attività come la serie su Prime Video.

Che importanza ha la fama per Chiara Ferragni

La maggior parte del fatturato di Chiara Ferragni deriva da collaborazioni con grandi brand che le offrono cachet decisamente elevati: un contenuto può arrivare a costarle fino a 90mila euro. A differenza di influencer minori, lei e pochi altri hanno la possibilità di stabilire dei prezzi più alti grazie alla notorietà e al posizionamento che raggiungono. Nell’immaginario collettivo, Chiara rappresenta una serie di principi come la famiglia, la trasparenza, la solidarietà e l’impegno in iniziative di beneficenza.

Esiste il rischio reale che la persona non mantenga il medesimo numero di follower e che il suo pubblico non sarà più lo stesso, ma anche di perdere credibilità sia ai propri seguaci che ai brand che scelgono di usarla come ambasciatrice per veicolare determinati valori. Inoltre, potrebbe accadere che una grossa parte del pubblico non la rappresenti più come prima.

In questo periodo di crisi, non solo dovremo considerare cosa accadra nei prossimi giorni, ma anche nei prossimi mesi, quando si dovra organizzare una strategia di rescue management. Ora, stiamo ancora attraversando una fase di crisis management. Sarà interessante vedere come questa crisi verrà affrontata, come si cerchera di ripristinare e riabilitare l’immagine dell’azienda e come si potra recuperare il danno provocato in questi giorni.

Chiara e Fedez, le iniziative benefiche e le polemiche

Nel 2018 la coppia Ferragni – Fedez ha suscitato un’ondata di polemiche a causa di una festa al supermercato in cui molto cibo è stato sprecato: qualcosa di simile si può ripetere?

Oggi, il danno alla reputazione è molto più grave a causa del cambiamento dell’immagine di Fedez e Chiara Ferragni. In precedenza, si presentavano come una giovane coppia spensierata, che viveva momenti di libertà. Oggi, invece, la Ferragni è nota come imprenditrice digitale: una figura ben organizzata che si occupa di aziende che ottengono grandi profitti ed è una perfetta madre di famiglia.

Secondo molti l’influencer sta gestendo la situazione in maniera sbagliata. Infatti, elimina i commenti e i contenuti negativi; questo, per gli occhi dei lettori, è un segnale di debolezza, in quanto sottintende che ha qualcosa da nascondere (almeno questo sarebbe il messaggio che trasmette) e, allo stesso tempo, dimostra di non essere disposta al dialogo e al confronto.

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un video che mostra i contenuti che sono stati tolti dalla pagina Instagram di Chiara Ferragni.

“La trasparenza dei canali digitali, che consentono una comunicazione bidirezionale, è il motivo principale per cui vengono scelti rispetto ai mezzi unidirezionali come la TV o la stampa. Si sta così tradendo il principio che ha spinto a scegliere quel mezzo di comunicazione.”

Il mondo degli influencer

È frequente sentir parlare di persone che abbandonano le loro occupazioni per rivolgersi a questa attività emergente, o di giovanissimi che desiderano diventare come Chiara Ferragni o Khaby Lame. Non crede che sia tutto un po’ eccessivo?

La situazione non è del tutto inedita: basti pensare ai protagonisti dello spettacolo, agli attori, alle rockstar fino agli anni ’90. Oggi la dinamica è cambiata, ma non è facile riuscire: il rapporto è paragonabile a quello tra chi cerca di entrare nel mondo del cinema e chi invece riesce a diventare un attore famoso di Hollywood, oppure ai tanti ragazzi che giocano a calcio e quelli che riescono a salire in Serie A.

Molte persone provano a trasformare i follower in lavoro, ma la maggioranza finisce per mollare o fare le comparse. Solo una piccola percentuale riesce a emergere. E voi che cosa ne pensate?

