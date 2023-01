Chef italiano di grande successo, ex giudice di Masterchef Italia, Carlo Cracco è uno dei più grandi chef del Paese. Grazie al cooking show la sua carriera ha subito una grande crescita e il suo nome ha acquisito una maggiore fama.

Da sempre molto riservato, Carlo Cracco si è sposato due volte ed è padre di 4 figli.

Carlo Cracco e la famiglia: chi è la moglie e chi sono i figli dello chef

La vita privata dello chef Carlo Cracco è sempre stata lontana dai riflettori e dai pettegolezzi. L’ex giudice di Masterchef Italia, infatti, ha sempre mantenuto la sua sfera famigliare e intima “al sicuro”: che cosa sappiamo però della sua famiglia?

Il noto chef è stato sposato due volte.

Del primo matrimonio, però, non si hanno molte informazioni, ma una cosa è certa: la prima moglie di Carlo Cracco è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo e dei riflettori. Dalla relazione con questa donna sono comunque nate due bambine: Sveva e Irene, ma il matrimonio si concluse con la separazione dei due. Cracco aveva solo 29 anni quando decise di dire quel “sì” alla donna che aveva davanti:

La separazione mi ha assolutamente devastato, e sono stati gli adulti a creare problemi. Ero disposto a fare di tutto per migliorare la situazione delle mie figlie, che per me sono il mondo. Ho lavorato sodo e mi sono impegnato molto, ma alla fine ne è valsa la pena: oggi le bambine vogliono un sacco di bene a Rosa e a Pietro.

Dopo la separazione dalla prima moglie, chef Carlo Cracco ha incontrato di nuovo l’amore, questa volta con Rosa Fanti. Dopo un’intensa storia d’amore, infatti, i due hanno deciso di sposarsi nel 2018 e dalla loro relazione sono nati due figli: Pietro e Cesare. Rosa Fanti è più giovane dello chef di 17 anni, ma l’amore tra i due ha superato qualsiasi ostacolo. Il matrimonio è avvenuto dopo 10 anni di relazione e si è celebrato a Palazzo Reale a Milano. Rosa Fanti, per quanto ne sappiamo, pare essere la manager dello chef: è solita organizzare eventi, gestire gli appuntamenti e così via.

Quattro splendidi figli, una moglie stupenda e una vita famigliare finalmente completa. A quanto pare chef Cracco dietro le telecamere è un padre dolce e molto tenero, tanto da definirsi quasi una madre per come si comporta nei loro confronti e, se bene ci pensiamo, non c’è cosa più bella. L’aura misteriosa e tenebrosa tipica del suo profilo a Masterchef Italia lo abbandona quando si tratta di casa, di amore e di famiglia: Carlo Cracco è un padre presente, è divertente e ama alla follia sua moglie Rosa e tutti e quattro i suoi figli.

In un’intervista Cracco ha parlato dello svezzamento dei suoi figli e, divertito, ha raccontato che lo svezzamento a casa Cracco avviene al sesto mese con il più nutriente degli alimenti, ossia il piccione magro. Secondo lo chef, infatti, quella del piccione magro sarebbe la carne rossa perfetta per i bambini, perché non è troppo aggressiva e pesante per i loro piccoli stomaci delicati.

Carlo Cracco e i ristoranti chic

Lo chef Carlo Cracco, come ormai tutti sanno, ha diversi ristoranti sparsi in Italia. Quello situato in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano è sicuramente il più famoso e porta nell’insegna il suo nome. Come bene si può immaginare, i prezzi del ristorante non sono proprio economici; basti pensare che per una cena nel suo ristorante a Milano si andranno a spendere non meno di 200 euro.