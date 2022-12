Quando uscirà Kaleidoscope su Netflix?

Seppure le serie tv e i film incentrati sulle rapine abbiano una presenza non da poco sulla piattaforma Netflix, Kaleidoscope è diversa, ma tanto diversa. La serie antologica composta di otto episodi, e in arrivo a gennaio, è, di fatti, una delle più innovative mai uscite sulla piattaforma streaming e, con un cast tutto d’eccezione, promette di tenere il telespettatore incollato allo schermo.

La trama della nuova seria Netflix, Kaleidoscope

“Nell’arco di 25 anni, seguiamo un gruppo di esperti ladri e il loro tentativo di scassinare un caveau apparentemente indistruttibile durante il giorno di paga più ricco della storia. Protetto dal team di sicurezza aziendale migliore al mondo e con le forze dell’ordine in allerta e concentrate sul caso, in ogni episodio vedremo rivelata una parte di un elaborato puzzle nel quale si incastrano corruzione, avidità, vendetta, intrighi e tradimenti. Come avrebbe dovuto svolgersi il piano? Che fine faranno i componenti della banda? Di chi ci si potrà fidare?”

Questa è la sinossi ufficiale di una delle serie più rivoluzionarie, in uscita sulla piattaforma Netflix all’inizio del prossimo anno. E seppure il tema della rapina sia molto presente nel catalogo della piattaforma streaming, Kaleidoscope si differenzia per l’innovativa linea narrativa.

Quello che il creatore Eric Garcia ha pensato per la serie è un racconto non convenzionale e non lineare, ovvero degli episodi che non sono intrecciati l’uno all’altro da un ordine cronologico; bensì si tratta di avvenimenti raccontati sulla stessa linea temporale. Cosa differenzierà allora ogni episodio? Gli otto episodi di questa serie antologica racconteranno lo stesso avvenimento ma vissuto da persone diverse e quindi visto da diversi punti di vista.

Se pensate che la scelta del creatore porti solo tanta confusione, vi invito a pensarla come se fosse una storia raccontata da tante persone diverse dove, con ogni racconto, emergono sempre nuovi dettagli e informazioni. Eric Garcia sul New York Post ha dichiarato che il pubblico è abituato a vedere sembra la stessa roba e che un’innovazione creativa di questo tipo possa rendere l’esperienza di visione più accattivante.

Quando uscirà Kaleidoscope su Netflix?

Spetta a Kaleidoscope inaugurare la programmazione Netflix del nuovo anno. La serie creata da Eric Garcia con le formidabili interpretazioni di Rufus Sewell, Paz Vega e Tati Gabrielle uscirà, infatti, sulla piattaforma streaming il 1° gennaio 2023. Starà ad ogni singolo spettatore decidere se seguire la serie secondo l’ordine che proporrà Netflix o provare a rendere più eccitante la visione guardando, ad esempio, prima l’ultimo episodio e poi il terzo. Seppure un ordine più coerente probabilmente ci sia, Eric Garcia conferma che una sequenza cronologica giusta degli episodi è difficile da stabilire: bisognerebbe, infatti, guardare la serie in un modo trasversale e dimenticarci che sia una successione di eventi, ma piuttosto viverla come un insieme di fatti della stessa vicenda visti da varie angolazioni. Il trailer ufficiale è uscito sul canale YouTube di Netflix due settimane fa, ha già superato i due milioni di visualizzazioni e, a leggere i commenti, sembrerebbe che gli abbonati Netflix siano entusiasti di vedere di cosa si tratti.